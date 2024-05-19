Теннисистку Камилу Джорджи обвинили в краже мебели и ковров с виллы в Тоскане

Теннисистку обвинили в краже мебели и ковров с виллы под Флоренцией

Камила Джорджи в начале мая неожиданно завершила карьеру, после чего исчезла. В Италии ее обвиняют в налоговых нарушениях, а владелица виллы, где она жила, заявила о пропаже имущества и ущербе до €100 тыс.

Камила Джорджи (Фото: Elsa / Getty Images)

Владелица виллы в Каленцано под Флоренцией, где в последние годы жила итальянская теннисистка Камила Джорджи, заявила, что спортсменка и ее семья исчезли, не оплатив аренду и забрав с собой мебель, пишет Corriere della Sera.

«Это сюрреалистическая ситуация, невероятная. Они не только уехали, ничего не сказав, с невыплаченной арендной платой за шесть месяцев, но с ними исчезла половина нашей мебели. Персидские ковры, прекрасная мебель и даже антикварный стол весом в полтонны», — сказала хозяйка дома, оценив ущерб в €50–100 тыс.

По ее словам, отец и тренер Серджио Джорджи на претензии ответил, что пропавшие предметы имели незначительную ценность.

Джорджи в начале мая неожиданно завершила карьеру в возрасте 32 лет.

На счету итальянки четыре выигранных турнира WTA, в 2018 году она поднималась на 26-е место в мировом рейтинге.

13 мая стало известно, что Джорджи не нашли в Каленцано представители финансовой гвардии, которые пришли уведомить ее о завершении расследования по обвинению в неуплате налогов.

Теннисистку ранее несколько раз обвиняли в налоговых нарушениях, но суд ее оправдывал, поскольку она платила налоги в США.

Адвокаты Джорджи заявили, что она вернется в Италию и не собирается скрываться от ответственности, пишет Sky Sport. Также они сообщили, что бывшая спортсменка покинула Каленцано из-за конфликта внутри семьи и взяла паузу для размышлений о том, как строить свою жизнь дальше.