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Военная операция на Украине ,  
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РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от атак

РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от обстрелов
Сюжет
Военная операция на Украине
В отсутствии «молитвенного ажиотажа» белгородцев упрекнул протоиерей Андрей Ткачев. В местной епархии заявили, что тем самым он будто возложил вину за обстрелы на самих жителей региона, что некорректно. В РПЦ поддержали епархию
Вахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

РПЦ поддерживает позицию Белгородской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачевым, упрекнувшим белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа» на фоне обстрелов со стороны Украины, сообщил РБК заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Несколько дней назад Ткачев опубликовал видео, в котором заявил, что не заметил «молитвенного ажиотажа» в Белгороде. По его словам, жители региона «с утра до вечера» должны молиться святому Иосафу Белгородскому (он был епископом в этих землях в середине XIX века), своему небесному покровителю, и просить у него защиты. Нужно «совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения, коленопреклонения всякие, чтобы Господь помиловал» Белгород, Шебекино и другие приграничные территории, считает протоиерей.

РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от атак
Video

Ткачев — уроженец Львова, до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата. С января этого года является настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в Москве вместо лишенного сана протоиерея Алексея Уминского из-за отказа читать молитву о Святой Руси во время литургии. Кроме того, Уминский критически высказывался по поводу военной операции на Украине. Также Ткачев ведет соцсети на религиозную тематику.

В Белгороде ответили на упрек в отсутствии «молитвенного ажиотажа»
Общество
Протоиерей Андрей Ткачев
В Белгородской и Старооскольской епархии в ответ Ткачеву заявили, что из его высказывания создается впечатление, будто белгородцы «сами виноваты» в том, что их обстреливают. Это некорректно, отметили в епархии, протоиерей словно не думал о жителях региона и их реакции, а они ходят в храмы, просят молиться за своих родных, за военных, которые находятся на границе.

«Поэтому, ну как можно измерить количество молитв, причинно-следственную связь? Никак. Единственное, что мы можем сказать точно, что белгородцы в этой ситуации сплотились, они хотят во всей этой ситуации жить обычной жизнью. <...> И мы молимся, мы молимся перед мощами Иосафа каждый день. Думаю, что, если к нашим постоянным молитвам белгородцев присоединится еще отец Андрей, может быть, нам действительно станет полегче», — заявили в епархии.

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