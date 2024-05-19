РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от атак
РПЦ поддерживает позицию Белгородской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачевым, упрекнувшим белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа» на фоне обстрелов со стороны Украины, сообщил РБК заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Несколько дней назад Ткачев опубликовал видео, в котором заявил, что не заметил «молитвенного ажиотажа» в Белгороде. По его словам, жители региона «с утра до вечера» должны молиться святому Иосафу Белгородскому (он был епископом в этих землях в середине XIX века), своему небесному покровителю, и просить у него защиты. Нужно «совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения, коленопреклонения всякие, чтобы Господь помиловал» Белгород, Шебекино и другие приграничные территории, считает протоиерей.
Ткачев — уроженец Львова, до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата. С января этого года является настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в Москве вместо лишенного сана протоиерея Алексея Уминского из-за отказа читать молитву о Святой Руси во время литургии. Кроме того, Уминский критически высказывался по поводу военной операции на Украине. Также Ткачев ведет соцсети на религиозную тематику.
«Поэтому, ну как можно измерить количество молитв, причинно-следственную связь? Никак. Единственное, что мы можем сказать точно, что белгородцы в этой ситуации сплотились, они хотят во всей этой ситуации жить обычной жизнью. <...> И мы молимся, мы молимся перед мощами Иосафа каждый день. Думаю, что, если к нашим постоянным молитвам белгородцев присоединится еще отец Андрей, может быть, нам действительно станет полегче», — заявили в епархии.
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