 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В село Киранц в Армении перекрыли входы из-за делимитации с Баку

Полиция Армении перекрыла входы в село Киранц из-за делимитации с Баку
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Специальные силы полиции Армении перекрыли все дороги в село Киранц Тавушской области, где проходят работы по делимитации территории с Азербайджаном.

Как сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на местную жительницу Ханум Тамразян, рано утром в село приехал губернатор Тавуша Айк Галумян с представителями пограничных войск и заявил, что в селе должны провести работы по выставлению территориальных границ еще в трех участках — село отойдет под контроль Баку. Сельчане не позволили это сделать, а она и другие сельчане наотрез отказываются покидать свои дома.

В МВД «Sputnik Армения» сообщили, что движение ограничено на основании п. 6 ст. 22 «Закона о полиции», которым предусмотрены такие меры для обеспечения жизни, здоровья или имущества местного населения.

В службе национальной безопасности Армении пояснили, что пограничные войска проводят подготовительные работы, которые «направлены на то, чтобы взять под охрану государственную границу в районе села Киранц Тавушской области». Доступ незарегистрированных граждан в Киранц ограничили «из соображений безопасности и оперативной необходимости».

Бортников подтвердил вывод пограничников с границы Армении и Азербайджана
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали делимитацию границ между странами. По его словам, власти намерены вернуть границы, которые были на момент распада СССР. Таким образом, Азербайджан получил четыре села.

В протоколе-описании зафиксированы отрезки линии границы между:

  • селами Баганис и Баганис-Айрум в Тавушской области Армении и Газахском районе Азербайджана соответственно;
  • селами Воскепар и Ашагы-Аскипара в тех же районах;
  • селами Киранц и Хейримли, а также селами Беркабер и Кызыл-Гаджилы на этих же территориях.

Планы делимитации границ с Азербайджаном спровоцировали начало многотысячных митингов в Армении, оппозиция потребовала отставки Пашиняна. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Армения Азербайджан границы пограничная служба

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Пашинян пошутил о вступлении Армении в ЕС в этом году
Политика
В Армении оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум
Политика
В Кремле призвали не преувеличивать сложности диалога России и Армении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Ученые допустили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штаммов FLiRT Общество, 17:39
В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому Политика, 17:36
Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии c отрывом 0,7 секунды Спорт, 17:33
Спасатели определили место ЧП с вертолетом президента Ирана Политика, 17:29
Mehr убрало данные, что Раиси в порядке после жесткой посадки вертолета Политика, 17:27
В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 17:22
США и Нигер согласовали дату вывода американских войск Политика, 17:16
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области Общество, 17:03
Стало известно, кто летел в вертолете с президентом Ирана Политика, 17:01
Джим Роджерс на форуме РБК раскрыл одну из последних сделок Инвестиции, 16:49
Tasnim: сопровождавшие Раиси вышли на связь после жесткой посадки Политика, 16:48
Россиянка проиграла финалистке US Open на старте турнира в Страсбурге Спорт, 16:30
Власти Словакии рассказали о состоянии Роберта Фицо после операций Политика, 16:24
В село Киранц в Армении перекрыли входы из-за делимитации с Баку Политика, 16:20