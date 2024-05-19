В село Киранц в Армении перекрыли входы из-за делимитации с Баку

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Специальные силы полиции Армении перекрыли все дороги в село Киранц Тавушской области, где проходят работы по делимитации территории с Азербайджаном.

Как сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на местную жительницу Ханум Тамразян, рано утром в село приехал губернатор Тавуша Айк Галумян с представителями пограничных войск и заявил, что в селе должны провести работы по выставлению территориальных границ еще в трех участках — село отойдет под контроль Баку. Сельчане не позволили это сделать, а она и другие сельчане наотрез отказываются покидать свои дома.

В МВД «Sputnik Армения» сообщили, что движение ограничено на основании п. 6 ст. 22 «Закона о полиции», которым предусмотрены такие меры для обеспечения жизни, здоровья или имущества местного населения.

В службе национальной безопасности Армении пояснили, что пограничные войска проводят подготовительные работы, которые «направлены на то, чтобы взять под охрану государственную границу в районе села Киранц Тавушской области». Доступ незарегистрированных граждан в Киранц ограничили «из соображений безопасности и оперативной необходимости».

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали делимитацию границ между странами. По его словам, власти намерены вернуть границы, которые были на момент распада СССР. Таким образом, Азербайджан получил четыре села.

В протоколе-описании зафиксированы отрезки линии границы между:

селами Баганис и Баганис-Айрум в Тавушской области Армении и Газахском районе Азербайджана соответственно;

селами Воскепар и Ашагы-Аскипара в тех же районах;

селами Киранц и Хейримли, а также селами Беркабер и Кызыл-Гаджилы на этих же территориях.

Планы делимитации границ с Азербайджаном спровоцировали начало многотысячных митингов в Армении, оппозиция потребовала отставки Пашиняна. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте.