Минобороны доложило об отражении пяти контратак ВСУ около Волчанска
Группировка российских войск «Север» отразила пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.
«Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области», — говорится в сообщении.
Волчанск — город на севере Харьковской области Украины. Граничит с Белгородской областью России. Липцы находятся от Волчанска примерно в 45 км, Тихое — в 7 км от Волчанска.
Также российские военные, по данным Минобороны, нанесли поражение украинским силам в районе сел Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град», добавили в ведомстве.
За сутки российские силы ПВО сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило Минобороны.
О том, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении, заявил украинский президент Владимир Зеленский 10 мая. Генштаб ВСУ 14 мая доложил об уходе с позиций в районах деревни Лукьянцы и Волчанска и перемещении на «более выгодные позиции». В тот же день Минобороны России отчиталось о взятии села Бугроватка к юго-западу от Волчанска.
Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои».
Президент Владимир Путин связал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. На данный момент планов взятия Харькова нет, заявил он на пресс-конференции в Китае 17 мая.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки