Минобороны: российские силы отразили пять контратак ВСУ в Харьковской области

Минобороны доложило об отражении пяти контратак ВСУ около Волчанска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группировка российских войск «Север» отразила пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

«Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Волчанск — город на севере Харьковской области Украины. Граничит с Белгородской областью России. Липцы находятся от Волчанска примерно в 45 км, Тихое — в 7 км от Волчанска.

Также российские военные, по данным Минобороны, нанесли поражение украинским силам в районе сел Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град», добавили в ведомстве.

За сутки российские силы ПВО сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило Минобороны.

О том, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении, заявил украинский президент Владимир Зеленский 10 мая. Генштаб ВСУ 14 мая доложил об уходе с позиций в районах деревни Лукьянцы и Волчанска и перемещении на «более выгодные позиции». В тот же день Минобороны России отчиталось о взятии села Бугроватка к юго-западу от Волчанска.

Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои».

Президент Владимир Путин связал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. На данный момент планов взятия Харькова нет, заявил он на пресс-конференции в Китае 17 мая.