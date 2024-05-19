Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку

Эбрахим Раиси (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, сообщает агентство AP со ссылкой на иранское телевидение.

По данным агентства Tasnim, в вертолете также был глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Спасатели из Красного Полумесяца, а также представители вооруженных сил и правоохранительных органов начали поисковую операцию.

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