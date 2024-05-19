 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку

Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, сообщает агентство AP со ссылкой на иранское телевидение.

По данным агентства Tasnim, в вертолете также был глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Спасатели из Красного Полумесяца, а также представители вооруженных сил и правоохранительных органов начали поисковую операцию.

Материал дополняется

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Иран Эбрахим Раиси

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
«Спартак» впервые с 2017 года победил дома «Рубин» Спорт, 16:12
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку Политика, 16:08
В Харькове второй раз за день прогремели взрывы Политика, 15:56
Агент заявил, что Джикия почти договорился с другим клубом из Москвы Спорт, 15:47
Зурабишвили позвала в Грузию Макрона для освобождения «от советского ига» Политика, 15:37
В Демократической Республике Конго предотвратили военный госпереворот Политика, 15:34
Сотрудник МЧС умер на соревнованиях по поднятию тяжестей в Тюмени Общество, 15:12
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от атак Общество, 15:10
Теннисистку обвинили в краже мебели и ковров с виллы под Флоренцией Спорт, 14:45
В Москве нашли тело пропавшей 13-летней девочки Общество, 14:40
Лондон счел причиной отказа Берлина передать Киеву Taurus Крым Политика, 14:39
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 14:30
«Оренбург» и «Урал» забили друг другу по три мяча Спорт, 14:04
МИД выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса Политика, 13:57