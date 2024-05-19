В Москве нашли тело пропавшей 13-летней девочки
В Измайловском парке в Москве нашли тело 13-летней девочки, которая, вероятно, умерла из-за отравления психотропными веществами, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
«Утром 19 мая 2024 года на территории Измайловского лесопарка было обнаружено тело 13-летней девочки без визуально видимых признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.
В качестве одной из версий смерти ребенка СК назвал отравление психотропными веществами.
Кроме того, подругу девочки забрали из того же парка и доставили в одну из московских больниц с тем же диагнозом.
13-летняя школьница ушла из дома гулять с подругой 17 мая, писал телеграм-канал SHOT. В последний раз девочек видели, когда они шли в сторону Измайловского парка. Их друзья рассказали, что девочек пригласили на шашлыки. Спасатели и волонтеры несколько дней искали детей. 18 мая удалось найти сумку 13-летней школьницы с телефоном внутри. Подругу девочки нашли в тот же день, она была без сознания, сообщает SHOT.
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