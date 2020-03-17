Вечная несостоятельность приказала долго жить

Минэкономразвития подготовило новую версию закона о банкротстве

Минэкономразвития представило масштабные поправки в закон о банкротстве. В числе предложений — введение реструктуризации долгов, жесткой ответственности управляющих, англо-голландских аукционов и маркетплейса для активов банкротов

Минэкономразвития завершило работу над поправками в закон о банкротстве. Комплексные изменения должны сделать банкротство цивилизованным способом возврата долгов и спасения честного бизнеса, рассчитывают в ведомстве. Текст законопроекта опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов, его вступление в силу предполагается с 2021 года.

Большинство банкротств в России — контролируемые, заявляла Федеральная налоговая служба (ФНС). Желающие избавиться от долгов недобросовестные предприниматели, назначая «своих» арбитражных управляющих, затягивают процедуры банкротства, включают в реестр требований аффилированных кредиторов и прячут активы.

«Минэкономразвития подготовило фундаментальные изменения всего института банкротства. Если они будут приняты, то банкротства в нашей стране изменятся кардинально», — сказал журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов на презентации законопроекта, передал корреспондент РБК.

Количество банкротств предприятий в России постоянно растет, за последние восемь лет оно удвоилось. В 68% случаев кредиторы ничего не получают, а в 37% предприятия входят в процедуры банкротства уже без активов, говорят в Минэкономразвития. Ранее ФНС оценивала, что без активов в процедуру банкротства входят 70% компаний. В результате кредиторам возвращается только 5% задолженности.

Новая процедура реструктуризации

Менее 2% предприятий в процедуре банкротства в России получают шанс восстановить свою платежеспособность и вернуться на рынок, отмечает МЭР. Для сравнения: в США этот показатель достигает 30%. «Вероятность спасти бизнес, если вы входите в процедуру банкротства в России, стремится к нулю», — констатировал замминистра.

Минэкономразвития предлагает ввести возможность реструктуризации долгов. Если большинством голосов кредиторы приняли решение, что это возможно, должник должен предоставить план по реструктуризации. У кредиторов будет возможность найти компромисс и договориться о дисконте на площадке суда, считают авторы законопроекта.

Кроме того, ведомство предлагает:

оставить только две процедуры — реабилитации или ликвидации предприятия и отказаться от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления;

период реабилитации предлагается ограничить сроком до четырех лет;

срок ликвидации сократить до 1–1,5 года, сейчас он превышает два года;

обязать юрлица в процедурах банкротства прекратить деятельность через девять месяцев после начала конкурсного производства.

Это позволит исключить «вечных банкротов», которые продолжают по пять—десять лет вести заведомо убыточную деятельность, выводя деньги через «компании-прокладки» и не платя по долгам, пояснил Торосов.

Другой способ вернуть задолженность, кроме реструктуризации и продажи активов, — сразу продать предприятие целиком. Законопроект Минэкономразвития предполагает возможность такой сделки — без распродажи по частям. «Это позволит просто сменить собственников на более эффективных, сохранив бизнес и рабочие места», — пояснил Торосов.

Сейчас редкое банкротство укладывается в два года, отмечает партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Кислов. Для изменения ситуации с контролируемыми банкротствами, по его словам, «нужно «ускорить» правосудие в части рассмотрения споров о признании сделок недействительными, а также реформировать исполнительное производство — ввести институт частных приставов». Тогда появится возможность привлекать ответственных за банкротство лиц к субсидиарной ответственности, поясняет адвокат.

Жесткая ответственность управляющих

Бенефициары в контролируемых банкротствах могут назначать «своих» арбитражных управляющих и с их помощью контролировать процедуры, чтобы вернуть активы под свое управление. Авторы законопроекта предлагают комплекс мер для повышения «белой» мотивации управляющих. Среди них:

Случайный выбор арбитражных управляющих на основе рейтинга.

Сейчас управляющих назначает должник или кредитор, что оставляет лазейку для назначения аффилированных лиц. «В случае принятия поправок вы не будете знать, какого именно арбитражного управляющего назначат на процедуру», — отметил замминистра.

Саморегулируемым организациям (СРО) арбитражных управляющих будет присваиваться рейтинг в зависимости от того, насколько быстро проведены предыдущие процедуры банкротства, возвращены долги, были ли нарушения. Наиболее эффективные СРО будут назначаться на процедуры банкротства случайным образом и выбирать из своих членов управляющего.

Создать объективный рейтинг — утопия, полагает президент союза «Уральская СРО арбитражных управляющих» Михаил Сачев. «Те, кто активно работает и обладает реальным опытом, всегда получают жалобы, а те, кто работает серой мышью, могут стать лидерами рейтинга, — поясняет он. — В итоге может получиться искусственный рейтинг, который не повысит эффективность банкротств».

Банки, как самые большие «заказчики» работы арбитражных управляющих, могут влиять на рейтинг, предупреждает адвокат Сергей Кислов: «Большой вопрос — как сделать так, чтобы такое рейтингование не перевело управляющих под контроль банков».

Фиксированное вознаграждение для управляющих. По замыслу министерства, они будут получать процент от всего объема поступлений в конкурсную массу.

Сейчас управляющие получают около 30 тыс. руб. ежемесячно. Поэтому недобросовестные игроки затягивают процесс, в том числе для увеличения суммы своего вознаграждения.

Вознаграждение должно храниться на спецсчете и выплачиваться только по результатам процедуры, предлагает Минэкономразвития. «Чем дольше длится процесс, тем меньше будет вознаграждение», — пояснил замминистра, уточнив, что размер будет варьироваться от 300 тыс. до 500 тыс. руб. за процедуру в зависимости от размера компании.

Наказание для управляющих в виде временного запрета на профессию.

Управляющие обязаны возмещать убытки участникам банкротств за неисполнение своих обязанностей или ошибки. Для этого СРО формируют компенсационный фонд. Минэкономразвития выступает за то, чтобы СРО самораспускалась, если не покроет за три месяца сумму выплат, который произвел фонд по обязательствам одного из управляющих этой СРО. Кроме того, в этом случае все управляющие этой СРО не смогут работать по профессии в течение трех лет. «Будет жесткая коллективная ответственность всех членов СРО друг за друга», — подчеркнул Торосов.

Эти изменения могут окончательно превратить арбитражных управляющих в карманную отрасль крупных финансово-промышленных групп, полагает Сачев. Многие управляющие, по его словам, зависимы от крупных корпораций, системных кредиторов, а фиксированное вознаграждение приведет к усилению зависимости. Честные арбитражные управляющие «просто не доживут до вознаграждения», так как не смогут оплачивать дорогостоящие процедуры и работу юристов и бухгалтеров, критикует Сачев.

Ускорение торгов благодаря «качелям»

Торги по распродаже имущества при банкротствах сейчас длятся более года. На открытом аукционе (на повышение цены) доля успешных торгов составляет примерно 6%. Дело в том, что действующие правила не разрешают провести торги как на повышение, так и на понижение цены за одну сессию. Первые два этапа идут на повышение, после чего невостребованные активы продаются через публичное предложение.

Введение англо-голландского аукциона позволит за одну торговую сессию вести торги на повышение цены, а если желающих купить актив не найдется, на понижение.

Сейчас имуществом банкротов торгуют 48 площадок, крупнейшие — «Российский аукционный дом», B2B-Center, «Коммерсантъ Картотека», «Фабрикант.ру» и другие. Минэкономразвития предлагает перевести все торги в процедуре банкротства на отобранные правительством онлайн-площадки для госзакупок: «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», «Российский аукционный дом», Единая электронная торговая площадка, «ТЭК-Торг», Электронная торговая площадка Газпромбанка и Агентство по государственному заказу Республики Татарстан.

Только три из восьми отобранных площадок имеют банкротные секции, рассказал РБК председатель совета национального союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах» Игорь Сорокин. По его мнению, действующая система из 48 площадок прозрачна, 90% из них работают на рынке более шести-восьми лет, а фантомные площадки-однодневки исчезли с 2016 года после обязательного требования состоять в СРО. «Чем мотивирован отказ от действующей системы, нам не поясняют», — отметил Сорокин.

Маркетплейс с имуществом банкротов

Из-за низкого спроса и конкуренции на торгах в среднем активы при банкротстве продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, и в результате кредиторы получают не более 5% задолженности. Процедура сложна для потенциальных покупателей; понимают, как купить имущество при банкротстве, только специалисты, пояснял ранее РБК замглавы ФНС Константин Чекмышев.

Чтобы привлечь к торгам больше покупателей, включая физлиц, все объявления о продаже имущества банкротов будут публиковаться в удобном виде на специальном сайте. Причем информация будет появляться за 30 дней до старта торгов.

Оператора маркетплейса определит правительство, а техзадание на разработку платформы и примерная оценка стоимости уже готовы, уточнил Торосов.

«Маркетплейс для банкротств — прорывная идея, которая действительно поможет сдвинуть рынок с места и запустить продажи на качественно новую орбиту», — считает адвокат Сергей Кислов.

Отдельно Минэкономразвития предложило особые правила для проведения процедур банкротства стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и застройщиков. В частности, функции управляющих для таких предприятий может выполнять само юрлицо («Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Промсвязьбанк и др.), а у государства будет преимущественное право выкупа.