Американец побил рекорд Кучерова по очкам на юниорском ЧМ по хоккею
Юниорская сборная США по хоккею обыграла команду Словакии со счетом 7:2 в полуфинальном матче чемпионата мира (игроки до 18 лет), который проходит в Финляндии.
Тремя голевыми передачами отметился 17-летний форвард Джеймс Хагенс. В шести матчах турнира он набрал уже 22 (9+13) очка, установив новый рекорд по этому показателю.
Предыдущее достижение принадлежало российскому форварду Никите Кучерову, который в 2011 году набрал 21 очко в семи матчах. У Хагенса впереди еще финал.
Хагенс в нынешнем сезоне набрал 47 (18+29) очков в 26 матчах в Хоккейной лиге США (USHL). В следующем сезоне форвард будет выступать за Бостонский колледж в NCAA.
В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная США сыграет против победителя пары Канада — Швеция.
Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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