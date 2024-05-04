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Американец побил рекорд Кучерова по очкам на юниорском ЧМ по хоккею

Американец Хагенс побил рекорд Кучерова по очкам на юниорском ЧМ по хоккею
Джеймс Хагенс набрал 22 очка в шести матчах чемпионата мира, который проходит в Финляндии. У него впереди еще финал. У российского форварда Никиты Кучерова было 21 очко на турнире 2011 года
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters)

Юниорская сборная США по хоккею обыграла команду Словакии со счетом 7:2 в полуфинальном матче чемпионата мира (игроки до 18 лет), который проходит в Финляндии.

Тремя голевыми передачами отметился 17-летний форвард Джеймс Хагенс. В шести матчах турнира он набрал уже 22 (9+13) очка, установив новый рекорд по этому показателю.

Предыдущее достижение принадлежало российскому форварду Никите Кучерову, который в 2011 году набрал 21 очко в семи матчах. У Хагенса впереди еще финал.

Фото: IIHF
Фото: IIHF

Хагенс в нынешнем сезоне набрал 47 (18+29) очков в 26 матчах в Хоккейной лиге США (USHL). В следующем сезоне форвард будет выступать за Бостонский колледж в NCAA.

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная США сыграет против победителя пары Канада — Швеция.

Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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