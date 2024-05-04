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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос, в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю. В этом году она выпала на 5 мая.

Благодатный огонь после сошествия развозят по странам мира. В Россию его привезут 4 мая в московский аэропорт Внуково-3, где его передадут представителям различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, отметили в Фонде Андрея Первозванного (ФАП).

Затем огонь доставят в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению. Также его развезут по 11 московским храмам, их список опубликован на сайте ФАП.

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Теги
Храм Гроба Господня Иерусалим огонь
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