Мостовой сравнил нового главного тренера «Пари НН» и Абаскаля

Бывший футболист сборной России считает Сашу Илича более крутым тренером, чем экс-наставника «Спартака», потому что серб играл в футбол на высоком уровне

Александр Мостовой (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает серба Сашу Илича, который возглавил «Пари НН», лучшим тренером, чем испанец Гильермо Абаскаль. Об этом он заявил Sport24.

«Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено», — сказал Мостовой.

Мостовой и Илич одно время играли вместе в испанской «Сельте». «Многого про Илича не помню, но знаю, что он был хорошим футболистом — легенький, быстрый, играл под нападающим. <...> Было бы неплохо, если бы Илич вспомнил про меня, предложил встретиться, пообщаться», — добавил Мостовой.

«Пари НН» объявил о назначении Илича 4 мая. Ранее тот возглавлял сербский клуб «Чукарички», болгарский ЦСКА и греческий «Атромитос».

Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года, команду испанец покинул 14 апреля, на следующий день после проигрыша аутсайдеру РПЛ «Сочи» (0:1).