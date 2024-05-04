Губернатор Гладков сообщил о взрыве в Белгороде и пяти пострадавших

Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

Пострадали трое мужчин и две женщины, они госпитализированы, угрозы их жизням нет. Повреждены дома и автомобили

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде произошел взрыв, в результате, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Угрозы их жизням нет. Губернатор выехал на место ЧП.

Пострадавшие — трое мужчин и две женщины — доставлены в городскую больницу № 2. Пострадавшие получили осколочные ранения лица, бедер, головы, у четырех человек зафиксировали черепно-мозговые травмы.

Повреждения получили 30 частных домов и десять автомобилей. В результате взрыва возник пожар, пожарные ликвидируют два очага возгорания.

После начала военной операции на Украине в приграничной Белгородской области регулярно сообщают об атаках БПЛА и обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром 4 мая дроны-камикадзе атаковали села Вергилевка и поселок Красное в регионе. В самом Белгороде объявляли ракетную опасность. В Минобороны сообщили, что над территорией области уничтожили два беспилотника.