Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде
В Белгороде произошел взрыв, в результате, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Угрозы их жизням нет. Губернатор выехал на место ЧП.
Пострадавшие — трое мужчин и две женщины — доставлены в городскую больницу № 2. Пострадавшие получили осколочные ранения лица, бедер, головы, у четырех человек зафиксировали черепно-мозговые травмы.
Повреждения получили 30 частных домов и десять автомобилей. В результате взрыва возник пожар, пожарные ликвидируют два очага возгорания.
После начала военной операции на Украине в приграничной Белгородской области регулярно сообщают об атаках БПЛА и обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины.
Утром 4 мая дроны-камикадзе атаковали села Вергилевка и поселок Красное в регионе. В самом Белгороде объявляли ракетную опасность. В Минобороны сообщили, что над территорией области уничтожили два беспилотника.
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