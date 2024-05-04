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Военная операция на Украине ,  
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Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

Губернатор Гладков сообщил о взрыве в Белгороде и пяти пострадавших
Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадали трое мужчин и две женщины, они госпитализированы, угрозы их жизням нет. Повреждены дома и автомобили

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде произошел взрыв, в результате, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Угрозы их жизням нет. Губернатор выехал на место ЧП.

Пострадавшие — трое мужчин и две женщины — доставлены в городскую больницу № 2. Пострадавшие получили осколочные ранения лица, бедер, головы, у четырех человек зафиксировали черепно-мозговые травмы.

Повреждения получили 30 частных домов и десять автомобилей. В результате взрыва возник пожар, пожарные ликвидируют два очага возгорания.

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

После начала военной операции на Украине в приграничной Белгородской области регулярно сообщают об атаках БПЛА и обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром 4 мая дроны-камикадзе атаковали села Вергилевка и поселок Красное в регионе. В самом Белгороде объявляли ракетную опасность. В Минобороны сообщили, что над территорией области уничтожили два беспилотника.

Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде
Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

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Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Белгородская область взрыв
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности
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