На Украине введут промежуточный экзамен для студентов-уклонистов

На Украине обяжут студентов сдавать экзамен, чтобы выявить среди них уклонистов

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Замминистра образования Украины Михаил Винницкий подтвердил намерение ввести новый промежуточный экзамен для студентов и аспирантов для выявления тех, кто под прикрытием учебы в университете уклоняется от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

3 мая образовательный комитет Верховной рады утвердил законопроект о проведении промежуточного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Тест учащиеся будут выполнять в середине образовательной программы.

В случае неуспешой сдачи экзамена возможна пересдача. После второго незачета студентов будут отчислять из университета. Студенты мужского пола в таком случае теряют отсрочку от мобилизации.

Замминистра Винницкий в беседе с подписчиками в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) подтвердил, что одна из целей законопроекта — отсеять мужчин, подлежащих мобилизации.

«Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять», — написал Винницкий.

Как сообщает «Страна», на сайте кабмина уже появилась петиция с требованием не вводить этот экзамен.

Законопроект поступит на второе чтение в ближайшее время.





16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, по нему военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.

На фоне принятия закона на Украине начали фиксировать случаи уклонения украинцев от визита в ТЦК, в том числе выезды военнообязанных за границу. В конце апреля представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что страну ежедневно пытаются покинуть до 10 уклонистов.

С 23 апреля украинский МИД запретил оказывать находящимся за границей военнообязанным гражданам страны большую часть консульских услуг. Теперь украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут лишь оформлять документы для возвращения на родину.