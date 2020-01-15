Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Минфин поддержал создание института частных приставов, о его поэтапном внедрении говорится в обзоре бюджетных расходов для ФССП. Частникам могут передать взыскание долгов для бизнеса, но не в пользу государства или населения

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подготовленном Минфином.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — говорится в документе.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.

Как отмечается в обзоре, в России уже есть опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения. Функционируют коллекторские организации и институт частного сыска, позволяющий разыскивать имущество должника или самого должника без привлечения госведомств.

Однако эти элементы частного исполнения «ввиду недостаточного их развития не позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств при сохранении аналогичных показателей результативности», указано в документе.

В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что обзор бюджетных расходов — это инструмент, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, а также высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач.

«По результатам проведенного обзора бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий ФССП в документе представлены предложения по совершенствованию работы в этой области», — заявили в ведомстве. РБК ожидает комментариев от ФССП.

Перегруженные приставы

Основная нагрузка ложится на приставов в связи с взысканиями в пользу государственных органов, следует из обзора. В 2018 году эти взыскания составили почти 69% от всех исполнительных производств. Доля взысканий в интересах юрлиц — 24%, физлиц — 5%. Но именно долги юридическим лицам составляют львиную долю от общей суммы, подлежащей взысканию на конец 2018 года, — 70% в 2018 году, или около 7,3 трлн из 10,4 трлн руб.

Работа одного пристава-исполнителя ФССП обходится бюджету в среднем в 715,8 тыс. руб. (по данным за 2018 год).

В обзоре отмечается существенная нагрузка на судебных приставов-исполнителей из-за большого количества производств, приходящихся на одного сотрудника, и сложных процедур обязательного документооборота. По информации ФССП, фактическая нагрузка на сотрудников в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом.

ФССП остается одним из крупнейших государственных органов по количеству служащих. На конец 2017 года, по данным Минфина, в ведомстве с его сетью территориальных органов по всей стране работали почти 71 тыс. человек (третье место среди госорганов по числу сотрудников). На начало 2019 года там насчитывалось более 81 тыс. сотрудников, следует из обзора. На работу ФССП в прошлом году из федерального бюджета было выделено 48,6 млрд руб.

По данным Европейской комиссии по эффективности правосудия, в 11 странах Европы приставы работают исключительно в частном статусе, например в Эстонии, Венгрии, Латвии, Монако, Нидерландах. Частные судебные исполнители есть также в Болгарии и Казахстане.

Что предлагает бизнес

Предложения о создании института частных приставов не первый год исходят от бизнес-сообщества и органов власти.

Еще в 2006 году такой эксперимент предложил возглавлявший тогда Минюст Юрий Чайка.

В 2014 году Минюст разработал законопроект о частных приставах, но он не был принят.

В 2017 году Центр стратегических разработок, который возглавлял Алексей Кудрин, выпустил доклад с предложением ввести институт частных судебных исполнителей.

В марте 2019 года о планах разработать законопроект о частных приставах заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

В октябре 2019 года свой вариант законопроекта «О частных судебных исполнителях» представила Торгово-промышленная палата (ТПП).

ТПП предлагает распространить деятельность частных приставов на исполнение решений по процессам с участием организаций, а также арбитражным делам. Предполагается, что частные приставы за вознаграждение будут применять те же меры принудительного взыскания, что и госслужащие: арестовывать имущество и счета должника, обращать на них взыскание, требовать освободить помещение, если речь идет о недвижимости. Согласно инициативе ТПП, частные исполнители будут подконтрольны и подотчетны ФССП, Минюсту, а также профессиональным объединениям.

Документ ТПП был направлен в Минюст. «Мы с Минюстом договорились, что проведем сейчас совместную работу по анализу действующего законодательства и вернемся к законопроекту. Сейчас будем интенсивно проводить встречи с системными кредиторами и должниками, изучать, как работает законодательство», — сообщил РБК председатель совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. По его словам, эта работа займет около полугода.

Минюст совместно с заинтересованными органами власти рассматривал законопроект ТПП «О частных судебных исполнителях» и сопутствующие ему поправки к действующим законам, подтвердили РБК в пресс-службе ведомства. «Принимая во внимание наличие множества замечаний концептуального характера, поступивших по результатам рассмотрения названных законопроектов, вопрос частной системы исполнения требует детальной проработки», — отметили в Минюсте.

РСПП поддерживает инициативу и ведет над ней работу, однако итогового документа с предложениями пока нет, сообщил РБК вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП Александр Варварин.

Что думают эксперты

Введение и функционирование института частных приставов может оказать как позитивное, так и отрицательное влияние на развитие сферы исполнительного производства, считает юрист практики «разрешение споров» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Инна Иваникова. Передача исполнительного производства в частные руки позволит снизить нагрузку на судебного пристава-исполнителя и значительно оптимизировать бюджетные расходы, отмечает она, напоминая, что бизнес-сообщество максимально старается избежать привлечения ФССП для принудительного исполнения решения судов, «поскольку на практике это долго и неэффективно — приставы не нацелены на скорость исполнения судебного акта».

Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения. «Применение того или иного правового института к иной, не свойственной для него сфере общественных отношений может повлечь за собой такие риски, как неэффективность, безответственность и коррупция», — предупреждает Иваникова.

При работе над нормативной базой института частных приставов важно исходить из баланса, при котором все равно государственные полномочия полностью не перейдут частникам, сохранится возможность контроля, апелляции, поддерживает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «То есть, если даже передавать в формате государственно-частного партнерства часть функций, то исключительно в тех случаях, где не возникнет рисков злоупотребления и сохранится защищенность граждан от произвола компаний, которые могут погнаться за прибылью», — подчеркивает он.

Руководитель департамента контроля качества юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова считает идею утопичной. «Частные приставы в России с большой вероятностью будут, по сути, коллекторами, наделенными властными полномочиями. Применение института частных приставов приведет к тем же последствиям, что и у коллекторов. Законодательство будет многократно изменяться и дополняться, причем результат будет плачевный, а нарушений со стороны частных приставов будет еще больше, появится дополнительный повод для расцвета коррупции», — утверждает она. По мнению Ибрагимовой, оптимальным решением проблемы чрезмерной нагрузки на судебных приставов является повышение престижа профессии и зарплат, что привлечет в нее больше высококвалифицированных специалистов.