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Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

На специальном сайте будет агрегирована вся информация о распродаваемых в рамках процедур банкротства активах, сообщил замглавы ведомства Илья Торосов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Интернет-сервис с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов после круглого стола в Совете Федерации, передал корреспондент РБК.

«Это будет специальная электронная площадка, на которой заранее до торгов будет вывешиваться вся информация о процедурах банкротства и объектах в конкурсной массе. Информацию можно будет отфильтровать и подготовиться к старту торгов», — рассказал Торосов.

Инициатива вошла в комплексный законопроект Минэкономразвития по изменению законодательства о банкротстве. Сейчас документ находится на согласовании в федеральных органах власти, уточнил замминистра. Точные сроки запуска сервиса пока неизвестны.

Торгами по имуществу банкротов сейчас занимаются 48 площадок, крупнейшие — «Российский аукционный дом», B2B-Center, «Коммерсантъ Картотека», «Фабрикант.ру» и другие. В среднем активы при банкротстве продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, и в результате кредиторы получают не более 5% задолженности. Это происходит из-за низкого спроса и конкуренции на торгах — процедура для потенциальных покупателей сложна; понимают, как купить имущество при банкротстве, только специалисты, пояснял ранее РБК заместитель главы ФНС Константин Чекмышев.

По данным ФНС, 90% смысловых банкротств (когда у должника остаются активы) — контролируемые. То есть аффилированные кредиторы могут утверждать нужное положение о торгах и выбирать нужные площадки, устраняя независимых покупателей, чтобы реализовать имущество по заниженной цене в пользу контролируемых покупателей и в итоге вернуть активы под управление бенефициара.

«Голландский аукцион»

Законопроект Минэкономразвития также предлагает перевести все торги в процедуре банкротства на отобранные правительством онлайн-площадки для госзакупок. Такой статус имеют восемь операторов: «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», «Российский аукционный дом», «Единая электронная торговая площадка», «ТЭК—Торг», «Электронная торговая площадка Газпромбанка» и «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Торги по распродаже имущества при банкротствах сейчас могут длиться более года. Ускорить продажу должен «голландский аукцион», ввести который также предлагает Минэкономразвития. Он позволяет за одну торговую сессию вести торги на повышение цены, а если желающих купить актив не найдется, — на понижение. Действующие правила этого не разрешают и первые два этапа идут на повышение, после чего невостребованные активы продаются через публичное предложение.

40% конкурсных производств длится более двух лет. Для ускорения Минэкономразвития предлагает отказаться от процедуры наблюдения, оставив только реабилитацию или же реализацию имущества.

Количество банкротств предприятий в России постоянно растет и удвоилось за последние восемь лет. «Банкротство, к сожалению, сейчас используется не как цивилизованная процедура для возврата задолженности кредиторам, а для списания долгов. Это негативно сказывается на платежной дисциплине. Создается ситуация когда, участники гражданского оборота не доверяют друг другу, несут огромные издержки для предварительной проверки контрагентов и дальнейшему юридическому сопровождению споров из-за неплатежей», — констатировал на кругом столе в Совфеде Константин Чекмышев из ФНС.

Автор: Ольга Агеева
Теги: банкротства, долги, распродажа активов ..., мораторий на удовлетворение требований кредиторов
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