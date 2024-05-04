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Военная операция на Украине ,  
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Вслед за Зеленским МВД объявило в розыск Порошенко

МВД объявило в розыск экс-президента Порошенко вслед за Владимиром Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

В базе розыска МВД России содержится карточка на экс-президента Украины Петра Порошенко. Он разыскивается по уголовной статье — в разыскной базе не уточняется, по какой.

В воскресенье, 4 мая, стало известно о том, что ведомство разыскивает действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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