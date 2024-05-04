МВД объявило в розыск экс-президента Порошенко вслед за Владимиром Зеленским

Вслед за Зеленским МВД объявило в розыск Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

В базе розыска МВД России содержится карточка на экс-президента Украины Петра Порошенко. Он разыскивается по уголовной статье — в разыскной базе не уточняется, по какой.

В воскресенье, 4 мая, стало известно о том, что ведомство разыскивает действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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