Вслед за Зеленским МВД объявило в розыск Порошенко
В базе розыска МВД России содержится карточка на экс-президента Украины Петра Порошенко. Он разыскивается по уголовной статье — в разыскной базе не уточняется, по какой.
В воскресенье, 4 мая, стало известно о том, что ведомство разыскивает действующего президента Украины Владимира Зеленского.
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