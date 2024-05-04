МВД объявило в розыск Зеленского
МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по уголовной статье, следует из базы данных ведомства. Министерство не уточнило, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.
В январе глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев допустил, что указ Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России подпадает под действия статьи УК. Весной 2022-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался словами Зеленского о том, что Украина готовилась к вооруженному конфликту с Россией и вела переговоры о поддержке с другими странами, и решил проверить, можно ли считать их «планированием и подготовкой агрессивной войны».
Согласно ч. 4 ст. 11 УК, вопрос об уголовной ответственности иностранных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения ими преступления на территории России разрешается в соответствии с нормами международного права. В соответствии со словарем гуманитарного права на сайте организации «Врачи без границ», иммунитетом пользуются дипломаты, персонал ООН, депутаты парламента, а также министры и главы государств и правительств. Судебно-процессуальный иммунитет закреплен международным обычным правом и несколькими международными конвенциями.
Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. В соответствии с Конституцией страны, их проведение запрещено в условиях военного положения (оно действует с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года). Зеленский называл неприемлемыми выборы во время вооруженного конфликта, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями».
В базе МВД есть и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины в 2014–2019 годах. Против политика заведено несколько дел и на родине, одно из них — по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса в 2014–2015 годах. В деле фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В феврале Госбюро расследований Украины завершило предварительное расследование.
За последние месяцы в России объявляли в розыск нескольких действующих и бывших представителей власти Украины, например, накануне в карточке появился глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. В розыске находятся начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, который заочно арестован в России, и бывшие руководители службы Валентин Наливайченко и Василий Грицак.
Помимо того, МВД разыскивает бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, экс-глав Минфина и Нацбанка Александра Шлапака и Степана Кубива и нескольких депутатов Верховной рады.
Украина также объявила в розыск российских должностных лиц. В их числе — замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников и другие.
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