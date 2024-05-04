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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск Зеленского

МВД объявило в розыск Владимира Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
В базе российского МВД, помимо Владимира Зеленского, появился и Петр Порошенко. По каким статьям разыскиваются политики, не уточняется. Россия и Украина ранее не раз объявляли в розыск политиков и чиновников другой стороны
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по уголовной статье, следует из базы данных ведомства. Министерство не уточнило, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

В январе глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев допустил, что указ Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России подпадает под действия статьи УК. Весной 2022-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался словами Зеленского о том, что Украина готовилась к вооруженному конфликту с Россией и вела переговоры о поддержке с другими странами, и решил проверить, можно ли считать их «планированием и подготовкой агрессивной войны».

Согласно ч. 4 ст. 11 УК, вопрос об уголовной ответственности иностранных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения ими преступления на территории России разрешается в соответствии с нормами международного права. В соответствии со словарем гуманитарного права на сайте организации «Врачи без границ», иммунитетом пользуются дипломаты, персонал ООН, депутаты парламента, а также министры и главы государств и правительств. Судебно-процессуальный иммунитет закреплен международным обычным правом и несколькими международными конвенциями.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. В соответствии с Конституцией страны, их проведение запрещено в условиях военного положения (оно действует с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года). Зеленский называл неприемлемыми выборы во время вооруженного конфликта, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями».

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Александр Литвиненко

В базе МВД есть и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины в 2014–2019 годах. Против политика заведено несколько дел и на родине, одно из них — по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса в 2014–2015 годах. В деле фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В феврале Госбюро расследований Украины завершило предварительное расследование.

За последние месяцы в России объявляли в розыск нескольких действующих и бывших представителей власти Украины, например, накануне в карточке появился глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. В розыске находятся начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, который заочно арестован в России, и бывшие руководители службы Валентин Наливайченко и Василий Грицак.

Помимо того, МВД разыскивает бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, экс-глав Минфина и Нацбанка Александра Шлапака и Степана Кубива и нескольких депутатов Верховной рады.

Украина также объявила в розыск российских должностных лиц. В их числе — замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников и другие.

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Владимир Зеленский Украина президент розыск МВД Петр Порошенко
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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