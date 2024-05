Правящие консерваторы утратили половину мест на выборах в Англии

Правящие в Британии консерваторы потеряли половину мандатов на местных выборах. На этом фоне аналитики прочат оппозиционным лейбористам победу на всеобщих выборах, которые должны пройти в этом году и определят новое правительство

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Выборы в местные советы Англии завершаются разгромным поражением правящей в Британии Консервативной партии. Как и прогнозировали аналитики, предварительные результаты показали, что в 107 избираемых органах партия премьера Риши Сунака утратила почти 500 мест из принадлежавших ей там 989-ти.

Местные выборы состоялись 2 мая — на них избирали более 2,6 тыс. членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких городов (в том числе Лондона). Административное деление в Великобритании — одно из самых сложных и многоуровневых в мире — предполагает, что выборы в стране проходят ежегодно: где-то каждый год выбирают 50% совета, где-то ежегодно — треть.

Подсчеты голосов продолжаются. Известны результаты в 103 из 107 советов. Места в них распределились так:

Лейбористская партия приобрела 176 новых мест — сейчас из 2,6 тыс. ей принадлежит 1064.

Партия «Либеральные демократы» получили 101 новое место — в итоге у них 508 кресел.

Консервативная партия утратила 456 мест — всего у нее теперь 504 мандата.

Далее идут независимые кандидаты (225 мест), партия «Зеленых» (173 места) и другие движения, заработавшие менее 50 кресел.

Для Риши Сунака эти выборы стали своего рода репетицией всеобщих выборов в парламент — они должны пройти во второй половине года (край — январь 2025-го). Их дата еще не назначена. «В последней крупной перед всеобщими выборами проверке общественного мнения <...> тори потеряли почти половину мест, которые они защищали», — пишет The Financial Times. Это значит, продолжает издание, что лейбористы идут к победе на выборах в парламент, хотя пока и не абсолютной. По информации The Guardian, наряду с эйфорией от побед среди лейбористов чувствуется нервозность — они переживают из-за результатов в городских районах, активисты предупреждают, что оппозиция утратила позиции в Лондоне и Бирмингеме; утрата поддержки связана с гневом мусульманских и прогрессивных избирателей из-за позиции лидера лейбористов Кира Стармера по конфликту в Газе — он недвусмысленно поддерживает Израиль.

2 мая также прошли довыборы в Вестминстер (парламент Великобритании) в избирательном округе Блэкпул — Юг (Blackpool — South). В 2024 году Палату общин покинул консерватор Скотт Бентон — это произошло после того, как он предложил журналистам, выдававшим себя за инвесторов, за деньги лоббировать их интересы; расследование пришло к выводу, что Бентон нарушил правила лоббирования. На довыборах победил лейборист Крис Уэбб — он набрал 10,8 тыс., или 58,9% голосов, в то время как его соперник от тори Дэвид Джонс получил всего 3,2 тыс., или 17,5%. Стармер назвал эту победу фантастической и заявил, что выборы в Блэкпуле стали посланием премьер-министру о том, что избиратель хочет идти дальше с лейбористами. Уэбб, в свою очередь, напрямую обратился к Риши Сунаку с призывом «повести себя достойно» — «признайте, что вы провалились и назначьте всеобщие выборы».

Британский политолог, профессор Университета Стратклайда Джон Кертис обращает внимание на то, что за последние годы это уже пятые довыборы, где разрыв составлял более 20%, — за всю послевоенную историю их было не более десятка. «Когда такое было в последний раз? Это был парламент, заседавший с 1992 по 1997 годы, правление которого закончилось убедительной победой [лейбориста] Тони Блэра», — приводит слова эксперта The Guardian.

Окончательные результаты выборов в советы станут известны на выходных. Собственно, как и то, кто станет мэром Лондона (пока неизвестны даже предварительные итоги). Основная борьба здесь развернулась между действующим мэром, лейбористом Садиком Ханом, который пошел на третий срок, и консерватором Сьюзан Холл; по опросам накануне, Хан опережал Холл на 12 п.п.