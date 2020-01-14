Количество банкротств россиян за 2019 год выросло почти на 57%

В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами. Это на 56,8% больше, чем за 2018 год, следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), поступивших в РБК.

Уточняется, что за четыре года общее количество россиян, воспользовавшихся процедурой потребительского банкротства, составило 163 235 человек. При этом, согласно оценкам кредитных бюро, потенциальных банкротов в России около 1 млн человек.

В 2019 года по итогам процедур банкротства кредиторам удалось вернуть 8 млрд руб. из требуемых 225,6 млрд (3,5%). По данным «Федресурса», в 2018 году кредиторы вернули всего 2,7% от общей требуемой суммы — 6,6 млрд руб. из 239,8 млрд руб. Отмечается, что в 2019 году в 71% дел о банкротстве кредиторы не смогли получить никаких выплат от должников. Основной причиной является то, что еще на входе в процедуру у граждан отсутствовало имущество, которое могло бы пойти на выплаты.

Согласно данным «Федресурса», в абсолютном выражении больше всего личных банкротств в 2019 году было зарегистрировано в Москве и Московской области — 5089 и 4315 человек соответственно. Трете место по количеству обанкротившихся жителей за прошедший год занимает Самарская область — 3003 банкротов.

При этом максимальное число банкротств в пересчете на 100 тыс. населения в 2019 году зафиксировано в Калмыкии (112 человек на 100 тыс. населения), а также в Пензенской (111 человек) и Вологодской областях (102 человек). В общей сложности по России за 2019 год зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тыс. населения.