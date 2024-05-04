Раскрывшего «тайну» схождения Благодатного огня журналиста оправдали

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Афинский суд оправдал греческого журналиста, разоблачившего церемонию появления Благодатного огня в Иерусалиме. Суд вынес решение 29 марта, сообщили греческие газеты Greek City Times и Sight Magazine.

В 2018 году Димитрис Аликакос поехал в Иерусалим, чтобы исследовать древний ритуал схождения Благодатного огня. На месте Аликакос взял интервью у нескольких священников, в том числе у отвечающего за ритуальные предметы — несущие Благодатный огонь свечи — храма Гроба Господня архиепископа Исидора.

Архиепископ в разговоре в журналистом рассказал, что огонь зажигают с помощью зажигалки. Интервью вошло в книгу Аликасоса «Искупление. Дело о Благодатном огне», вышедшую в 2019 году. Иерусалимский патриархат подал судебный иск в адрес журналиста и обвинил его в клевете. Представители церкви настаивали, чтобы Аликасос удалил видео с архиепископом Исидором из интернета.

Схождение Благодатного огня происходит накануне православной Пасхи. Обряд встречи огня проводят предположительно с IV века. 4 мая 2024 года по традиции церемония прошла в Иерусалиме в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня.

Позднее огонь развезут по всему миру. В Россию его доставят вечером 4 мая в аэропорт Внуково-3, где его передадут представителям епархий. В частности, огонь доставят в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению.