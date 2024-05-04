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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
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Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждение об угрозе действует в Киеве и области, а также в Одесской и Николаевской областях.

В украинской столице воздушную тревогу объявили второй раз за сутки. Ранее предупреждение действовало также в Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой областях.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Утром 4 мая в Харькове раздался взрыв. В городе также звучал сигнал воздушной тревоги.

О повреждении критической инфраструктуры заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В Никополе и окрестностях повреждения также получили коммунальное предприятие и линия электропередач.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киев Украина Воздушная тревога Военная операция на Украине
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На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры
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