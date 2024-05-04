В Киеве и области объявили воздушную тревогу
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждение об угрозе действует в Киеве и области, а также в Одесской и Николаевской областях.
В украинской столице воздушную тревогу объявили второй раз за сутки. Ранее предупреждение действовало также в Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой областях.
Утром 4 мая в Харькове раздался взрыв. В городе также звучал сигнал воздушной тревоги.
О повреждении критической инфраструктуры заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В Никополе и окрестностях повреждения также получили коммунальное предприятие и линия электропередач.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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