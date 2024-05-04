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«Ипсвич» вышел в Английскую премьер-лигу впервые за 22 года

«Ипсвич» вернулся в Английскую премьер-лигу спустя 22 года
Футболисты «Ипсвича» заняли второе место в чемпионшипе и вместе с «Лестером» завоевали путевки в элиту. «Ипсвич» сыграет в Премьер-лиге впервые с сезона 2001/02
Игроки &laquo;Ипсвича&raquo;
Игроки «Ипсвича» (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Футболисты «Ипсвича» обыграли «Хаддерсфилд» со счетом 2:0 в матче заключительного, 46-го тура чемпионшипа (второй дивизион в Англии) и гарантировали себе место в Английской премьер-лиге (АПЛ) в следующем сезоне.

«Ипсвич» набрал 96 очков и занял второе место в турнирной таблице. Конкурент команды «Лидс» в последнем туре уступил «Саутгемптону» (1:2) и остался на третьей строчке.

Победил в чемпионшипе «Лестер» (97 очков), который вернулся в АПЛ спустя год во втором дивизионе. Еще в сезоне 2015/16 «Лестер» завоевал чемпионский титул в Премьер-лиге.

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Фото: Alex Livesey / Getty Images

«Ипсвич» сыграет в АПЛ впервые с сезона 2001/02.

Третью путевку в АПЛ разыграют в плей-офф «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
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