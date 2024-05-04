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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 25 групповых ударах по Украине за неделю

Минобороны: за неделю по инфраструктуре Украины нанесено 25 групповых ударов
Сюжет
Военная операция на Украине
Целью ударов стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия ВПК и цеха производства беспилотников, заявили в Минобороны. Власти Украины сообщали о повреждении половины энергосистемы страны
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские войска за неделю с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 групповых ударов по целям на Украине, были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, за тот же период сбиты 15 ракет ATACMS американского производства. Положение российской армии улучшилось на четырех направлениях. В Минобороны сообщили, что 14 украинских военных сдались в плен.

Этим утром о взрывах на объектах критической инфраструктуры сообщили власти Днепропетровской области Украины, о взрыве рассказывало и руководство Харькова.

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в трех областях
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Российское Минобороны отчитывалось о нанесении массированных и групповых ударов по энергетике Украины также в марте и апреле. Президент Владимир Путин заявлял, что военные «вынуждены были ответить» на серию ударов по энергообъектам в России (под атаки дронов попадали, в частности, НПЗ в ряде регионов).

Украинские власти сообщали о повреждениях крупных энергообъектов в результате атак, например Днепрогэс в Запорожье. Financial Times писала, что несколько электростанций в стране, в частности в Харьковской области, почти полностью разрушены. В некоторых регионах ввели графики аварийных отключений света. Позднее глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что в стране повреждено более половины всей энергосистемы, однако Украина «держится, потому что многому научилась». Президент Владимир Зеленский заявил, что власти анализируют, какие объекты критической инфраструктуры были защищены и какие нет, «будут соответствующие выводы».

Минобороны сообщило о 25 групповых ударах по Украине за неделю
Минобороны сообщило о 25 групповых ударах по Украине за неделю

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Украина энергетика инфраструктура Военная операция на Украине ATACMS
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