Синнер вслед за Алькарасом снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы бедра

Вторая ракетка мира Синнер снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы

Итальянский теннисист сообщил, что не сможет сыграть на домашнем турнире из-за проблем с бедром

Янник Синнер (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер сообщил в соцсети Х, что не сможет сыграть на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме из-за травмы.

«После повторного разговора с врачами и специалистами по поводу проблем с бедром я вынужден сообщить, что, к сожалению, не смогу сыграть в Риме. Конечно, мне очень грустно, что я не восстановился, ведь это один из моих любимых турниров. Мне не терпелось вернуться и сыграть дома перед итальянской публикой», — написал 22-летний Синнер.

Синнер надеется восстановиться к «Ролан Гаррос», второму в сезоне турниру «Большого шлема». «Спасибо за ваши слова поддержки, которые я очень ценю. Теперь я буду работать со своей командой и врачами, чтобы быть готовым к «Ролан Гаррос», — заключил теннисист.

На этой неделе Синнер снялся с четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Мадриде, где должен был сыграть против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Турнир в Риме стартует 8 мая. Призовой фонд соревнований составляет €7,87 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

Ранее из-за травмы с турнира в Риме снялся испанец Карлос Алькарас, третья ракетка мира.