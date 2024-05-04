Экс-игрок «Ман Сити» рассказал о влиянии гормона роста на карьеру Месси

Джоуи Бартон cчитает, что достижения аргентинца должны быть «помечены звездочкой», потому что тому в детстве делали инъекции гормона роста, а без них у Месси не получилась бы такая успешная карьера

Лионель Месси (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Все достижения аргентинского футболиста Лионеля Месси должны быть помечены большой звездочкой, потому что он в детстве принимал гормоны роста, заявил бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джоуи Бартон, которого цитирует Daily Mail.

«Месси начал принимать стероиды и все такое в юном возрасте, что влияло на его рост. Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка», — сказал Бартон.

Бартон отметил, что Месси давали гормон роста и всевозможные лекарства, чтобы помочь ему расти. «Насколько я знаю, больше никто [из футболистов] этого не делал. Так что, если бы вы позволили ему расти естественным путем и оставили его на горячий ужинах, он не был бы достаточно большим, чтобы добиться таких результатом», — добавил бывший футболист.

Месси в десятилетнем возрасте диагностировали дефицит гормона роста (GHD). Аргентинец проходил специальный курс лечения, в частности ему делали инъекции с гормоном роста.

Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», рекордные восемь раз получал «Золотой мяч», четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, в составе сборной Аргентины побеждал на Олимпийских играх (2008), Кубке Америки (2021) и чемпионате мира (2022).