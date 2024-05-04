Сборная «Россия 25» во главе с Ротенбергом разгромила Белоруссию в майском турне

Сборная России во главе с Ротенбергом выиграла второй матч майского турне

Игра в Астане против команды Белоруссии завершилась со счетом 6:0. Еще три матча сборная «Россия 25» проведет с белорусами 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске

Фото: fhr.ru

Хоккеисты сборной «Россия 25» разгромили команду Белоруссии во втором матче майского турне.

Встреча, которая состоялась в Астане, завершилась победой россиян со счетом 6:0.

Шайбы забросили Артур Тянулин (18-я минута), Артемий Князев (22), Валентин Зыков (24), Арсений Грицюк (42) и Виталий Абрамов (46, 48).

В первой игре 2 мая команда Романа Ротенберга обыграла Казахстан (1:0).

Также сборная «Россия 25» проведет матчи с белорусами 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.

В прошлом году российская команда под руководством главного тренера СКА провела девять матчей в пяти городах в рамках турне, одержала шесть побед над белорусами и одну над казахстанцами.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.