 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сборная России во главе с Ротенбергом выиграла второй матч майского турне

Сборная «Россия 25» во главе с Ротенбергом разгромила Белоруссию в майском турне
Игра в Астане против команды Белоруссии завершилась со счетом 6:0. Еще три матча сборная «Россия 25» проведет с белорусами 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске
Фото: fhr.ru
Фото: fhr.ru

Хоккеисты сборной «Россия 25» разгромили команду Белоруссии во втором матче майского турне.

Встреча, которая состоялась в Астане, завершилась победой россиян со счетом 6:0.

Шайбы забросили Артур Тянулин (18-я минута), Артемий Князев (22), Валентин Зыков (24), Арсений Грицюк (42) и Виталий Абрамов (46, 48).

В первой игре 2 мая команда Романа Ротенберга обыграла Казахстан (1:0).

Также сборная «Россия 25» проведет матчи с белорусами 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.

Хоккеисты «России 25» начали майское турне с победы над Казахстаном
Спорт
Вратарь сборной &laquo;Россия 25&raquo; Никита Серебряков

В прошлом году российская команда под руководством главного тренера СКА провела девять матчей в пяти городах в рамках турне, одержала шесть побед над белорусами и одну над казахстанцами.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Роман Ротенберг
Материалы по теме
Ротенберг назвал никому не интересным хоккей, в который играют в КХЛ
Спорт
Ротенберг рассказал, как Овечкин после голевой засухи нашел свою клюшку
Спорт
СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга в ₽500 тыс.
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Американец побил рекорд Кучерова по очкам на юниорском ЧМ по хоккею Спорт, 16:41
Раскрывшего «тайну» схождения Благодатного огня журналиста оправдали Общество, 16:37
Правящие консерваторы утратили половину мест на выборах в Англии Политика, 16:30
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 16:22
Сборная России во главе с Ротенбергом выиграла второй матч майского турне Спорт, 16:16
Вторая ракетка мира Синнер снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы Спорт, 16:14
Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде Политика, 16:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вслед за Зеленским МВД объявило в розыск Порошенко Политика, 16:10
Чемпионка Уимблдона и тренер Мирры Андреевой оценила успехи россиянки Спорт, 15:50
В Киеве и области объявили воздушную тревогу Политика, 15:48
На Украине введут промежуточный экзамен для студентов-уклонистов Политика, 15:45
МВД объявило в розыск Зеленского Политика, 15:21
Экс-игрок «Ман Сити» рассказал о влиянии гормона роста на карьеру Месси Спорт, 14:53
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь Общество, 14:50