Сборная России во главе с Ротенбергом выиграла второй матч майского турне
Хоккеисты сборной «Россия 25» разгромили команду Белоруссии во втором матче майского турне.
Встреча, которая состоялась в Астане, завершилась победой россиян со счетом 6:0.
Шайбы забросили Артур Тянулин (18-я минута), Артемий Князев (22), Валентин Зыков (24), Арсений Грицюк (42) и Виталий Абрамов (46, 48).
В первой игре 2 мая команда Романа Ротенберга обыграла Казахстан (1:0).
Также сборная «Россия 25» проведет матчи с белорусами 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.
В прошлом году российская команда под руководством главного тренера СКА провела девять матчей в пяти городах в рамках турне, одержала шесть побед над белорусами и одну над казахстанцами.
Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.
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