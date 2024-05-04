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Военная операция на Украине ,  
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Литва назвала недооценку России ошибкой Запада

Литовский министр Кащюнас: Запад недооценил способность России адаптироваться
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
В НАТО строили прогнозы насчет России, исходя из западных критериев, но не учли особенность отношений власти и общества в стране, заявил литовский министр. Он предложил отойти от парадигмы «эскалация — деэскалация»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россия приспособилась к экономическому давлению извне, западные страны допустили ошибку и недооценили «способность Кремля адаптироваться к ситуации». Об этом заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас, передает LRT.

«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — сказал министр.

По его мнению, Россию недооценили по причине того, что, когда США и Европа пытались понять противника, они применяли «западный подход и критерии в оценке ее стратегии». Однако, пояснил Кащюнас, особенность отношений власти и общества и возможность государства распоряжаться мобилизационным потенциалом в, по его оценке, 25 млн человек, «делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время».

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

НАТО следует «перестать рассматривать противостояние с Россией в парадигме «эскалация — деэскалация», призвал Кащюнас. Он выразил уверенность, что российские власти «понимают только силу», а потому Запад должен «выработать систему активной защиты, не позволяющей Москве угрожать повышением градуса конфликта».

Литовский министр в связи с этим призвал многое скорректировать в работе НАТО. Прежде всего — строить более гибкую систему реагирования, наращивать расходы на оборону, модернизировать военно-промышленный комплекс, а также начать «рассматривать Украину в качестве инструмента сдерживания» и «решить вопрос о членстве Украины в НАТО», убежден литовский министр.

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Фото:Omar Havana / Getty Images

Россия — страна с самым большим количеством введенных против нее санкций в истории. Эту позицию она заняла, по оценке Bloomberg, в начале марта 2022 года. До этого лидировал Иран.

Эксперты по-разному объясняли стойкость России к санкциям. Например, речь может идти об «эффекте большой страны», предположили в Институте экономики РАН. Этот принцип предусматривает, что если на страну приходится большая доля на каком-либо рынке, ограничение поставок или ожидание этого приводит к росту цен, что позволяет компенсировать снижение объема поставок. В статье отмечалось при этом, что положительное влияние этого эффекта постепенно сокращается.

Вместе с тем вопрос об определении эффективности санкций остается дискуссионным, однозначного мнения в научной среде о критериях нет, отмечали в НИУ ВШЭ. Политологи считают санкции эффективными только в случае достижения заявленных политических целей, тогда как экономисты оценивают их эффективность в терминах экономического ущерба. Кроме того, эффекты на рост ВВП скорее среднесрочны и ослабевают на длинном горизонте. Авторы исследования предложили пути выходы из «лабиринта санкций», изучив примеры адаптации к ограничениям Ирана и Китая.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Власти США вместе с тем заявляют, что санкции против России работают. Ограничения призваны сократить российские доходы от нефтегазового экспорта как можно скорее, но чтобы это не вызвало дестабилизацию мирового энергетического рынка, пояснили в Госдепартаменте в апреле.

«Американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы тем не менее адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, степень адаптации страны к санкциям позволяет не бояться их сохранения даже на пять-десять лет.

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