Минобороны: в Белгородской области уничтожены два украинских беспилотника

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки с помощью дронов была пресечена около 13:15 мск.

В регионе в течении получаса действовал сигнал ракетной опасности, в 12:59 мск его отменили.

С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионах периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.

3 мая средства ПВО перехватили пять украинских дронов над Белгородской областью. 2 мая в области за вечер сбили три украинских беспилотника.