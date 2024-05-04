Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки с помощью дронов была пресечена около 13:15 мск.
В регионе в течении получаса действовал сигнал ракетной опасности, в 12:59 мск его отменили.
С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионах периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.
3 мая средства ПВО перехватили пять украинских дронов над Белгородской областью. 2 мая в области за вечер сбили три украинских беспилотника.
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