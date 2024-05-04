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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области уничтожены два украинских беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки с помощью дронов была пресечена около 13:15 мск.

В регионе в течении получаса действовал сигнал ракетной опасности, в 12:59 мск его отменили.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионах периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.

3 мая средства ПВО перехватили пять украинских дронов над Белгородской областью. 2 мая в области за вечер сбили три украинских беспилотника.

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники
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