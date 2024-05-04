Минобороны сообщило об уничтожении танка Abrams и БМП Bradley
Российские военные уничтожили украинские танк M1 Abrams и БМП Bradley американской сборки в зоне проведения военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Поражение технике нанесли операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск «Центр».
«Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь», — уточнили в оборонном ведомстве.
Минобороны периодически сообщает об уничтожении переданной Украине западной технике. В частности, 3 мая российские военные поразили танк Abrams, артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Кроме того, в ведомстве заявили о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ) 360 военнослужащих.
В середине марта за неделю военные с помощью авиации и артиллерии уничтожили 11 БМП Bradley, 16 танков и 19 боевых бронированных машин ВСУ.
Россия неоднократно осуждала поставки западного оружия Киеву. Москва полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может повлиять на его исход. Президент Владимир Путин в июне говорил, что поставленная Украине западная бронетехника — боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard — «прекрасно горят».
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