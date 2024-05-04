Чемпионка Уимблдона и тренер Мирры Андреевой оценила успехи россиянки
Бывшая вторая ракетка мира испанка Кончита Мартинес, которая сейчас тренирует 17-летнюю Мирру Андрееву, считает, что россиянка может стать одной из лучших теннисисток в мире. Об этом она заявила Punto de Break.
«Она пока очень молода. Я вижу хороший потенциал, хотя никогда не знаешь, что принесет будущее. Если она продолжит в том же духе, думаю, она добьется великих достижений и станет одной из лучших теннисисток в мире», — заявила Мартинес.
По словам Мартинес, Андреева получает удовольствие от тенниса и тренировок. «Ей очень нравится то, что она делает, ей нравится находиться на корте, она выглядит счастливой, всегда улыбается, когда играет и когда тренируется. Уже благодаря этому у нее уже есть немало достижений», — добавила испанка, чемпионка Уимблдона-1994.
Андреева, которая в прошлом году была признана лучшим новичком в WTA, сейчас занимает 43-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене и четвертого круга на Australian Open.
На этой неделе в Мадриде она побила рекорд по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет (семь игр), после чего выбила чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову. В четвертьфинале Андреева в четверг уступила второй ракетке мира Арине Соболенко.
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