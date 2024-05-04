 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпионка Уимблдона и тренер Мирры Андреевой оценила успехи россиянки

Кончита Мартинес: Мирра Андреева может стать одной из лучших теннисисток в мире
Бывшая вторая ракетка мира Кончита Мартинес похвалила 17-летнюю теннисистку за трудолюбие и высказала мнение, что россиянка в будущем может стать одной из лучших в мире
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Бывшая вторая ракетка мира испанка Кончита Мартинес, которая сейчас тренирует 17-летнюю Мирру Андрееву, считает, что россиянка может стать одной из лучших теннисисток в мире. Об этом она заявила Punto de Break.

«Она пока очень молода. Я вижу хороший потенциал, хотя никогда не знаешь, что принесет будущее. Если она продолжит в том же духе, думаю, она добьется великих достижений и станет одной из лучших теннисисток в мире», — заявила Мартинес.

Шарапова предрекла Мирре Андреевой феноменальный год в теннисе
Спорт
Мария Шарапова

По словам Мартинес, Андреева получает удовольствие от тенниса и тренировок. «Ей очень нравится то, что она делает, ей нравится находиться на корте, она выглядит счастливой, всегда улыбается, когда играет и когда тренируется. Уже благодаря этому у нее уже есть немало достижений», — добавила испанка, чемпионка Уимблдона-1994.

Андреева, которая в прошлом году была признана лучшим новичком в WTA, сейчас занимает 43-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене и четвертого круга на Australian Open.

На этой неделе в Мадриде она побила рекорд по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет (семь игр), после чего выбила чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову. В четвертьфинале Андреева в четверг уступила второй ракетке мира Арине Соболенко.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Мирра Андреева
Материалы по теме
Надаль встретился с перенесшей операцию российской теннисисткой
Спорт
Лучшая теннисистка России заявила, что скучает по родине
Спорт
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Американец побил рекорд Кучерова по очкам на юниорском ЧМ по хоккею Спорт, 16:41
Раскрывшего «тайну» схождения Благодатного огня журналиста оправдали Общество, 16:37
Правящие консерваторы утратили половину мест на выборах в Англии Политика, 16:30
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 16:22
Сборная России во главе с Ротенбергом выиграла второй матч майского турне Спорт, 16:16
Вторая ракетка мира Синнер снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы Спорт, 16:14
Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде Политика, 16:14
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Вслед за Зеленским МВД объявило в розыск Порошенко Политика, 16:10
Чемпионка Уимблдона и тренер Мирры Андреевой оценила успехи россиянки Спорт, 15:50
В Киеве и области объявили воздушную тревогу Политика, 15:48
На Украине введут промежуточный экзамен для студентов-уклонистов Политика, 15:45
МВД объявило в розыск Зеленского Политика, 15:21
Экс-игрок «Ман Сити» рассказал о влиянии гормона роста на карьеру Месси Спорт, 14:53
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь Общество, 14:50