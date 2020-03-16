Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,28 72,17 EUR Нал. 82,73 80,50 USD Бирж. 74,03 +1,43 EUR Бирж. 82,49 +1,76 USD ЦБ. 73,19 -0,84 EUR ЦБ. 81,86 -1,80 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 4993,30 -308,20 IMOEX 2262,28 -2,34% RTSI 962,40 -2,95% Brent 31,66 -4,55% DJIA 23185,62 +9,36% Nasdaq 7874,88 +9,35%
От курортного сбора укрылась половина курортников
Лента новостей
Курс доллара вырос в начале валютных торгов на Московской бирже 10:07, Quote Российский рынок обвалился на 4% на открытии торгов 10:04, Quote Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего 10:01, РБК и Россельхозбанк Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга 09:57, PRO Запчасти подорожают в июне. Что будет с ОСАГО и каско 09:37, Авто Правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса 09:28, Бизнес Россия частично закроет границу с Белоруссией 09:22, Общество Синоптики пообещали аномальное тепло Западной Сибири в конце недели 09:20, Общество Bloomberg назвал показатели для оценки влияния коронавируса на экономику 09:15, Экономика Победительница Кубка мира Вирер допустила завершение карьеры весной 09:09, Спорт ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки 09:07, Общество Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус 09:01, Общество В Крыму заявили об опасениях США подходить близко к берегу из-за РЭБ 08:58, Политика «Выкинуть на корм чайкам»: как коронавирус изменит рыбную отрасль России 08:56, PRO СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции 08:42, Политика Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США 08:35, Финансы В Нью-Йорке из-за коронавируса закроют все бары и кинотеатры 08:21, Общество СМИ узнали о намерении «Ювентуса» продлить контракт с Роналду 08:20, Спорт Бесплатное жилье: как получить квартиру от государства 08:03, Недвижимость Кадастровая палата представила обновленный интерактивный сервис карт 08:01, Общество Роскачество описало маркетинговые уловки производителей 08:01, Общество Воровство в магазинах стало налоговым риском для ретейлеров 08:00, Экономика Налог с украденного: как магазинам законно списать потери товаров 08:00, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:00, Общество Почему коронавирус сделал работу китайских ИТ-специалистов невыносимой 07:53, PRO Как выглядит стройплощадка коронавирусного центра в Новой Москве 07:40, Недвижимость  Под Иркутском женщина без прав сбила двух школьниц на тротуаре 07:26, Общество МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении 07:03, Технологии и медиа
Газета
От курортного сбора укрылась половина курортников
Газета № 029 (3196) (1603) Бизнес,
0
От курортного сбора укрылась половина курортников
Краснодарские власти обнародовали размер поступлений от «налога на туристов»
Чиновники Сочи отчитались о курортном сборе в 2019 году: его заплатили около 2,8 млн из 6,5 млн туристов. Из отчета также следует, что в апреле в городе остановилось больше гостей, чем в августе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало отчеты муниципалитетов о курортном сборе за 2019 год. Эти сведения региональные власти должны раскрывать каждый год, пока идет эксперимент. В основе отчетов — данные операторов курортного сбора, то есть гостиниц и других средств размещения, о количестве остановившихся у них туристов.

В Краснодарском крае курортный сбор был введен 16 июля 2018 года, после окончания чемпионата мира по футболу. Его должны платить отдыхающие в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловка, Небуг, Джубга и Шепси). Размер сбора в регионе составляет 10 руб. в сутки, его не платят несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.

В 2019 году во всех объектах размещения в Сочи, где с приезжающих взимался курортный сбор, остановились 3,9 млн человек, указано в отчете муниципалитета. Это меньше, чем по данным администрации Сочи. По итогам всего года в Сочи приехали 6,5 млн туристов, что соответствует уровню прошлого года, уточнил РБК начальник управления курортов и рекреационных ресурсов городской администрации Сергей Доморат.

Разница в 2,6 млн туристов

Администрация Сочи при подсчете приезжающих сопоставляет данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, статистика учитывает также тех, кто приезжает в Сочи на экскурсию на один день без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор, объяснил Доморат разницу показателей.

Администрация Сочи для подсчета количества туристов взяла общий турпоток — сюда входят туристы, которые останавливались в квартирах, имеют собственность в Сочи, останавливаются в кемпингах, однодневные туристы и местные жители, уточнила РБК начальник отдела регионального государственного контроля департамента курортов и туризма администрации Сочи Ольга Шереметьева. Квартиры и кемпинги под определение объектов размещения не подпадают, поэтому те, кто в них живет, не платят курортный сбор, как и местные жители, отмечает Шереметьева. Она добавила, что из 3,9 млн человек, которые останавливались в гостиницах Сочи в 2019 году, от уплаты курортного сбора по закону были освобождены 27,6% — около 1,1 млн человек.

Расхождение показывает в том числе и размер серого рынка, утверждает топ-менеджер туроператора, специализирующегося на курортах Краснодарского края и Крыма. Большое число отдыхающих в Краснодарском крае останавливаются в частном секторе, например в частных мини-гостиницах, которые не учитываются как официальные средства размещения, согласен гендиректор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов.

Бизнес
Из-за курортного сбора в регионах пересчитали число туристов

Официально зарегистрированных средств размещения — отелей, гостиниц, санаториев и пансионатов — в Сочи около 3 тыс., а крупнейший сервис бронирования Booking.com предлагает более 5 тыс. объектов в Сочи, где можно остановиться, причем «бабушек с койками по 150 руб. в сутки никто не отменял», напоминает Богданов. На сайте администрации Сочи в реестре операторов курортного сбора, по данным на март 2020 года, числятся 2,9 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Многие приезжают в Сочи на экскурсию на один день из других муниципалитетов Краснодарского края, плюс около 1 млн человек в год едут через Сочи транзитом в Абхазию, они тоже учитываются как туристы, которые пользуются инфраструктурой города, уточнил Богданов. По данным погранслужбы ФСБ, всего в Абхазию в 2019 году выехали 4,8 млн россиян.

Апрельский приток туристов

В августе 2019 года, в пик летнего сезона, в гостиницах Сочи остановилось меньше людей, чем в апреле, который традиционно относится к низкому сезону, следует из отчета по курортному сбору: в апреле постояльцев было 405,6 тыс., а в августе — 314,6 тыс. По сравнению с августом предыдущего года постояльцев в гостиницах Сочи стало меньше на 34% — тогда их насчитывалось 478 тыс.

Туристов в августе не может быть меньше, чем в апреле, возражает глава управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. По его словам, не было и снижения турпотока по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года. В среднем за купальный сезон, который в Сочи длится с июня по октябрь, на курорт приезжают около 4 млн человек, самый большой наплыв — в июле—сентябре, настаивает Доморат. В августе загрузка отелей в Сочи — более 90%, в апреле постояльцев не может быть больше, считает и гендиректор «Сочи Парк Отеля» Валерий Данченко.

Ни в одном другом муниципалитете Краснодарского края, где с туристов тоже взимают курортный сбор, такой аномалии не наблюдалось: август — месяц, когда на отдых приезжает максимальное число туристов за весь год. Например, в гостиницах Анапы в августе туристов было в восемь раз больше, чем в апреле (233,6 тыс. человек против 27,9 тыс.), в Геленджике — в девять раз (156,5 тыс. против 16,6 тыс.).

Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Данные из отчетов отелей о количестве туристов за каждый месяц «не могут являться истинно верными показателями», поскольку операторы курортного сбора нарушают установленные законом порядок и сроки предоставления отчета, признает Шереметьева. Еще одно объяснение дает гендиректор санатория «Знание»: в августе туристы приезжают на одну-две недели, а в апреле поездки более короткие, на два-три дня, за счет чего число туристов в коллективных средствах размещения в апреле может быть больше.

Итоги эксперимента

Власти Краснодарского края признают эксперимент по курортному сбору успешным, заявил в январе этого года председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В 2020 году курортный сбор начали взимать еще три муниципалитета края: Ейск, Должанское поселение Ейского района и Тенгинское поселение Туапсинского района. В 2020 году власти Краснодарского края рассчитывают увеличить поступление курортного сбора на 25%, до 200 млн руб. Сочи, как следует из отчета муниципалитета, планирует собрать 132,2 млн руб.

Ростуризм не будет торопиться с внедрением курортного сбора в новых регионах, сообщила в июне 2019 года руководитель ведомства Зарина Догузова. По ее словам, нужно сначала предметно изучить опыт территорий, где этот эксперимент уже проводится, и внимательно исследовать, какой эффект приносит сбор, «есть ли позитивный результат», и только потом вводить его в новых регионах. Кроме Краснодарского края, курортный сбор с 1 мая 2018 года введен в Ставрополье (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, сейчас составляет 50 руб. с человека в сутки) и на Алтае (Белокуриха, 30 руб. в сутки). В Крыму эксперимент по решению местных властей отложен до 1 мая 2021 года.

Наличие курортного сбора не решает ключевую проблему — нехватки у Сочи средств на местные нужды и поддержание городской инфраструктуры, которой помимо жителей ежегодно пользуются 6,5 млн туристов, отмечает Богданов. Во времена СССР города-курорты, которые выполняли федеральную задачу и обслуживали жителей других регионов, получали дотацию на развитие и благоустройство, но сейчас ее нет. Курортный сбор был придуман, чтобы устранить этот диссонанс, но эти деньги тратятся только на благоустройство курортных зон, и для Сочи, которому нужна федеральная дотация 200 млрд руб., «курортный сбор — менее 1% этой суммы», указывает Богданов.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: туристы , Сочи , курортный сбор
Материалы по теме
Как пандемия и запреты на полеты повлияют на туризм. 5 главных вопросов Бизнес
Регулятор рекомендовал отказаться от поездок в Италию. Что делать туристу Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter