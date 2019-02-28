Из-за курортного сбора в регионах пересчитали число туристов

Первая отчетность регионов после введения в России курортного сбора может изменить официальную туристическую статистику. Остановившихся в гостиницах и санаториях, например в Сочи, в 2018-м оказалось сильно меньше, чем в 2017-м

Набережная города Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

РБК изучил отчетность восьми муниципалитетов Краснодарского края, на территории которых с 16 июля 2018 года с отдыхающих взимается курортный сбор. Такие ежегодные сведения муниципалитеты обязаны предоставлять администрации региона, где проводится эксперимент.

В Краснодарском крае в эксперименте участвуют Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловка, Небуг, Джубга и Шепси. С отдыхающих на этих курортах в 2018 году отели, санатории, пансионаты и все другие средства коллективного размещения дополнительно собирали по 10 руб. в сутки.

Что нужно знать про курортный сбор С 2018 по 2022 год в четырех регионах — в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также Крыму — проходит эксперимент по уплате отдыхающими курортного сбора. Вырученные средства идут на развитие местной курортной инфраструктуры. Каждый регион сам определяет курорт, где действует сбор и его размер. В соответствующем федеральном законе лишь ограничена максимальная сумма: в 2018 году это было 50 руб. с человека в сутки, в 2019–2022 годах — 100 руб. В прошлом году правом ввести курортный сбор воспользовались только три региона, в Крыму эксперимент стартует только с мая 2019 года. На алтайском курорте Белокуриха с каждого туриста стали взимать дополнительно 30 руб. в сутки, в ставропольских здравницах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске — 50 руб. На восьми курортах Краснодарского края эксперимент стартовал 16 июля 2018 года — по окончании чемпионата мира по футболу, игры которого проходили в том числе и в Сочи. Федеральным законом определены категории льготников, которые освобождаются от уплаты курортного сбора: несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны и инвалиды, а также местные жители.

Сочинская аномалия

Наибольший турпоток из восьми кубанских курортов пришелся на Сочи: в этом городе в июле—декабре 2018 года общее число туристов, «проживавших в объектах размещения», достигло почти 1,7 млн человек, в семи других муниципалитетах — только 787 тыс. человек. При этом именно в Сочи, как следует из опубликованных материалов, число отдыхающих по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года резко снизилось. В июле—декабре 2017 года общее число туристов, также «проживавших в объектах размещения», достигало почти 2,8 млн человек. В других муниципалитетах снижение турпотока зафиксировано только в Геленджике и лишь на 8%: 240 тыс. человек в июле—декабре 2018-го против 262 тыс. годом ранее.