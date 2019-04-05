Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Власти Крыма не будут вводить курортный сбор в 2019 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Facebook.

«Мы уже направили в правительство Российской Федерации письмо с просьбой об исключении республики из данного эксперимента», — сказал Аксенов.

Он пояснил, что перспектива заработать на сборе 30–50 млн руб. становится «практически бессмысленной», так как администрирование этой задачи обходится примерно в такую же сумму. «В связи с этим не вижу смысла устраивать сбор ради сбора и при этом создавать проблемы туристам и туроператорам», — подчеркнул он.

В сентябре 2018 года власти Евпатории отказались от введения курортного сбора, объяснив это экономической нецелесообразностью и риском снижения потока туристов.