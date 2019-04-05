Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,09 EUR Бирж. 73,40 -0,08 Brent 69,17 -0,65% USD Нал. 65,78 64,99 EUR Нал. 73,89 73,01 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1227 +0,0003 BTC/USD Бирж. 5 059,90 +125,01 IMOEX 2 538,68 +0,13% RTSI 1 223,13 +0,26% DJIA 26 384,63 +0,64% Nasdaq 7 891,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Соллерс ₽400 (+10,04%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Соллерс ₽400 (+10,04%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 04 апр, 12:36
В зале суда в Москве произошла массовая драка Общество, 14:39 Электрички стали наиболее популярны для поездок из Подмосковья в Москву Бизнес, 14:37 Полиция задержала подозреваемого в угоне нового BMW X7 в Мытищах Общество, 14:34 Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву Общество, 14:24 Только 29% россиян верили в защиту своих персональных данных компаниями Технологии и медиа, 14:21 Bloomberg узнал о планах Amazon выпустить конкурента AirPods Технологии и медиа, 14:19 Мантуров назвал претендентов на заводы уходящего из России Ford Бизнес, 14:16 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 14:12 В США обнаружили связь неполноценного питания и преждевременной смерти Общество, 14:09 Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит для «Транснефти» Бизнес, 14:09 Песков назвал политическое кредо Путина Политика, 14:02 Еврокомиссия заподозрила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре Бизнес, 13:55 Канал им. Москвы назвал сроки возобновления навигации после аварии Общество, 13:49 Песков назвал «обычным процессом» желание людей эмигрировать Общество, 13:45
Общество ,  
0 
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Власти Крыма не будут вводить курортный сбор в 2019 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Facebook.

«Мы уже направили в правительство Российской Федерации письмо с просьбой об исключении республики из данного эксперимента», — сказал Аксенов.

Он пояснил, что перспектива заработать на сборе 30–50 млн руб. становится «практически бессмысленной», так как администрирование этой задачи обходится примерно в такую же сумму. «В связи с этим не вижу смысла устраивать сбор ради сбора и при этом создавать проблемы туристам и туроператорам», — подчеркнул он.

Бизнес
Из-за курортного сбора в регионах пересчитали число туристов

В сентябре 2018 года власти Евпатории отказались от введения курортного сбора, объяснив это экономической нецелесообразностью и риском снижения потока туристов.

Курортный сбор в России начали вводить в 2018 году. Тогда сбор ввели Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Крым перенес старт эксперимента на май 2019 года. В федеральном законе говорится, что максимальная сумма курортного сбора в 2018 году не должна превышать 50 руб. с человека в сутки, а в 2019–2022 годах — 100 руб. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за лето 2018 года регион собрал более 80 млн руб.

Теги: курортный сбор, Крым, Сергей Аксенов
Материалы по теме
Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора
Экономика
Не все включено: почему не все отели на Кубани собирали курортный сбор
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter