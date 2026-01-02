 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WP сообщила о «грубом и жестоком» общении Трампа с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп на встрече с Зеленским в Мар-а-Лаго продемонстрировал «полное и абсолютное невежество», заявив о российской позиции после переговоров с Путиным, пишет WP
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на последней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря продемонстрировал «грубое, оскорбительное и даже жестокое» отношение к своему коллеге и проявил «полное и абсолютное невежество», сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По словам собеседника, украинская сторона «лезла из кожи вон» и делала все, что от них требовали США, а на пресс-конференции услышала от Трампа, что «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха». «Это, вероятно, ранило их больше всего», — сказал дипломат.

С какими позициями по миру Россия, Украина, США и Европа вошли в 2026 год
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Трамп тогда заявил: «Они будут помогать, Россия будет помогать [в восстановлении Украины]. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Президент Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет поставок энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам». Перед встречей с Зеленским он разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по телефону, еще одна беседа состоялась после переговоров американской и украинской делегаций.

Во время второго разговора Путин сообщил Трампу о попытке Украины атаковать при помощи дронов его резиденцию в Новгородкой области.

Трамп тогда заявил, что подобные действия Киева были бы «очень плохими», но позже репостнул в Truth Social публикацию New York Post с критикой в адрес России. Источник Reuters сообщил, что это произошло после разговора Трампа с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом: по данным The Wall Street Journal, разведуправление не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию. Украина опровергает, что планировала удар.

1 января Минобороны России сообщило, что экспертиза навигационной системы одного из сбитых дронов показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции Путина. Россия передала представителю аппарата военного атташе посольства США в Москве материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер дрона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал, чего хочет Украина
Политика
Трамп пожелал «мира на Земле»
Политика
NYT узнала, что Трамп назвал Келлога «идиотом» из-за слов о Зеленском
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Юристы назвали нетипичным для ЕС задержание россиянина из-за Крыма Политика, 04:00
При пожаре в Якутии погибли пять человек Общество, 03:46
WP сообщила о «грубом и жестоком» общении Трампа с Зеленским Политика, 03:31
Клуни получил гражданство Франции по той же процедуре, что и Дуров Политика, 02:56
В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы Политика, 02:24
В России переобъявили в розыск лидера РДК Дениса Капустина Политика, 02:08
Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя» Политика, 01:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты Общество, 01:08
Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий Общество, 00:58
В Пензенской области ввели план «Ковер» Общество, 00:31
Туск пообещал «стремительное завоевание Балтики» в новом году Политика, 00:17
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25 Политика, 00:03
Над Россией за семь часов сбили 201 беспилотник Политика, 01 янв, 23:45
Аэропорт Саратова ограничил полеты Общество, 01 янв, 23:26