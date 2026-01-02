WP сообщила о «грубом и жестоком» общении Трампа с Зеленским

Трамп на встрече с Зеленским в Мар-а-Лаго продемонстрировал «полное и абсолютное невежество», заявив о российской позиции после переговоров с Путиным, пишет WP

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на последней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря продемонстрировал «грубое, оскорбительное и даже жестокое» отношение к своему коллеге и проявил «полное и абсолютное невежество», сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По словам собеседника, украинская сторона «лезла из кожи вон» и делала все, что от них требовали США, а на пресс-конференции услышала от Трампа, что «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха». «Это, вероятно, ранило их больше всего», — сказал дипломат.

Трамп тогда заявил: «Они будут помогать, Россия будет помогать [в восстановлении Украины]. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Президент Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет поставок энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам». Перед встречей с Зеленским он разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по телефону, еще одна беседа состоялась после переговоров американской и украинской делегаций.

Во время второго разговора Путин сообщил Трампу о попытке Украины атаковать при помощи дронов его резиденцию в Новгородкой области.

Трамп тогда заявил, что подобные действия Киева были бы «очень плохими», но позже репостнул в Truth Social публикацию New York Post с критикой в адрес России. Источник Reuters сообщил, что это произошло после разговора Трампа с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом: по данным The Wall Street Journal, разведуправление не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию. Украина опровергает, что планировала удар.

1 января Минобороны России сообщило, что экспертиза навигационной системы одного из сбитых дронов показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции Путина. Россия передала представителю аппарата военного атташе посольства США в Москве материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер дрона.