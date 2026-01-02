 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

При пожаре в Якутии погибли пять человек

В селе Сунтар Сунтарского района Якутии произошел пожар в двухэтажном частном доме, сообщает управление МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 24 кв.м. При тушении пожара спасатели обнаружили тела пятерых человек, в том числе троих детей.

Следственный комитет начал процессуальную проверку. На месте ЧП работают следователь и оперативные службы, «проводятся неотложные проверочные мероприятия», говорится в сообщении ведомства.

Причины пожара пока не установлены.

Семилетний мальчик вынес брата из горящего дома в Башкирии
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

30 декабря пожар произошел в частном доме в Белорецке  в Башкирии. Как сообщили в МЧС, семилетний мальчик вынес своего полуторогодовалого брата из горящего здания, дети не пострадали.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Якутия пожар МЧС Следственный комитет
