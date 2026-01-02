При пожаре в Якутии погибли пять человек
В селе Сунтар Сунтарского района Якутии произошел пожар в двухэтажном частном доме, сообщает управление МЧС по региону.
Площадь возгорания составила 24 кв.м. При тушении пожара спасатели обнаружили тела пятерых человек, в том числе троих детей.
Следственный комитет начал процессуальную проверку. На месте ЧП работают следователь и оперативные службы, «проводятся неотложные проверочные мероприятия», говорится в сообщении ведомства.
Причины пожара пока не установлены.
30 декабря пожар произошел в частном доме в Белорецке в Башкирии. Как сообщили в МЧС, семилетний мальчик вынес своего полуторогодовалого брата из горящего здания, дети не пострадали.
