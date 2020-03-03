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Андрей Бокарев увеличил грузоподъемность
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Газета
Андрей Бокарев увеличил грузоподъемность
Газета № 021 (3188) (0303) Бизнес,
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Андрей Бокарев увеличил грузоподъемность
У железнодорожного оператора «Модум-Транс» появился новый совладелец
Глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора «Модум-Транс», после того как долю в нем продал Артем Чайка. Это крупнейший оператор полувагонов с увеличенной грузоподъемностью
Андрей Бокарев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Акционер «Трансмашхолдинга» и УК «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора «Модум-Транс», получив 25% акций. Об этом говорится в сообщении «Модум-Транса», поступившем в РБК.

В конце января 2020 года стало известно, что сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем с партнерами перестали распоряжаться 25% акций, передав пакет самой компании.

В сообщении «Модум-Транса» говорится, что оператор и Бокарев «решили объединить усилия на рынке грузовых железнодорожных перевозок», но не уточняется, у кого бизнесмен приобрел 25% оператора. Представитель «Трансмашхолдинга» отказался от комментариев. Бокарев приобрел эту долю у структуры «Модум-Транса», сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.

Владелец оставшихся 75% — компания «Инвест-Логистика» (ее конечный владелец не раскрывается). До 26 февраля 0,10% «Модум-Транса» принадлежали его гендиректору Дмитрию Артякову, сыну первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова. Но накануне сделки с Бокаревым эта доля перешла «Инвест-Логистике». Причина — консолидация пакета, отметил собеседник РБК, не уточнив, в чьих интересах были консолидированы акции.

Бизнес
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Предмет сделки

Оператор «Модум-Транс», который занимается организацией перевозок железнодорожным транспортом по территории России, стран Балтии и других соседних государств, был образован как дочернее предприятие одного из крупнейших производителей железнодорожных вагонов в России, Уралвагонзавода, в 2010 году (тогда он назывался «УВЗ-Логистика»). В начале 2018 года его приобрела компания «Инвест-Логистика», которую контролировал менеджер Артема Чайки Александр Самусев. Затем компанию переименовали в «Модум-Транс», а ее гендиректором был назначен Артяков.

Осенью 2018 года между Чайкой и Артяковым начались разногласия: «Модум-Транс» подал иск к Первой нерудной компании Чайки, которая раздробила свой пакет (25%) в операторе между самим Чайкой, Самусевым и еще одним его партнером. В конце декабря 2019 года все трое вышли из состава акционеров оператора. Это произошло за месяц до отставки Юрия Чайки с поста генпрокурора.

Сейчас «Модум-Транс» занимает третье место по общему количеству вагонов (под управлением более 75 тыс. вагонов) и первое место на рынке инновационных вагонов емкостью 75 т (более 41,5 тыс.), опережая прежнего лидера — угольную компанию СУЭК Андрея Мельниченко, управляющую более 35 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью. Это стало возможным после того, как в октябре 2019 года «Модум-Транс» заключил сделку, предполагающую передачу ему в лизинг 15,5 тыс. полувагонов от компании «Восток1520» Александра Несиса.

«Опыт и компетенции крупного промышленного инвестора (Бокарева. — РБК), с одной стороны, и высокий профессионализм и инновационность нашей компании — с другой являются хорошей основой для стратегического партнерства. Мы верим, что такое сотрудничество даст новый импульс в развитии бизнесов всех участников», — заявил Артяков (его слова приводятся в сообщении). По словам источника РБК, близкого к одной из сторон сделки, в дальнейшем оператор намерен развивать перевозки на восточном направлении — в Китай, Японию, Индию.

Сделка с Бокаревым была денежная, уточнил источник РБК. По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость всей компании — около 15 млрд руб.; таким образом, пакет в размере 25% мог обойтись бизнесмену в 3,5–4 млрд руб.

Активы Андрея Бокарева

Андрей Бокарев занимает 62-е место среди 200 богатейших бизнесменов России в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $1,5 млрд. В 1998 году он занимался экспортными поставками «Кузбассразрезугля» и возглавлял компанию «Крутрейд АГ», а затем стал совладельцем этой угольной компании.

С тех пор бизнесмен участвует в большинстве проектов своего старшего партнера Искандера Махмудова (18-е место в рейтинге Forbes, состояние оценивается в $6,6 млрд). Сейчас Бокареву помимо «Трансмашхолдинга» (14,7%), «Кузбассразрезугля» (7,1%) и УГМК (10%) принадлежат доли в нефтяном терминале «Усть-Луга Ойл», Центральной пригородной пассажирской компании и Европейской медиагруппе.

Зачем Бокареву доля в «Модум-Трансе»

Сам Бокарев, эксперты и конкуренты называют разные причины для вхождения бизнесмена в число акционеров «Модум-Транса»:

  • «Стратегия компании «Модум-Транс», включающая оптимизацию схем перевозки, внедрение цифровой трансформации и развитие информационных технологий, позволила оператору выйти на лидирующие позиции в отрасли. Такой актив становится интересным и перспективным вложением для стратегического партнерства», — заявил Бокарев (его слова приводятся в сообщении). По его словам, сделка по покупке 25% «Модум-Транса» поможет диверсифицировать инвестиционный портфель.
  • «Модум-Транс» — актив с очень серьезными перспективами, и доля инновационных вагонов на рынке, особенно в перевозках угля по Байкало-Амурской магистрали (БАМу) и Транссибу, будет только увеличиваться, считает Бурмистров. Потенциал такого вида подвижного состава будет также расти с необходимостью расширения провозных мощностей на Дальнем Востоке при отставании ввода объектов РЖД. «Бокарев для «Модум-Транса» сильный и опытный стратегический партнер с большими лоббистскими возможностями, чего после ухода Чайки компании не хватало», — считает эксперт.
  • По словам Бурмистрова, у «Модум-Транса» и компаний, в которых у Бокарева есть доля, много точек потенциальной синергии. «Одна из самых очевидных — сотрудничество с «Кузбассразрезуглем», вторым по величине грузоотправителем на рынке угля, что поможет развивать новые логистические схемы», — пояснил он.
  • У УГМК, в которой бизнесмену принадлежит 10%, уже есть свой железнодорожный оператор «Уголь-Транс» с парком 7,3 тыс. полувагонов, у которого заключен контракт на поставку угля с «Кузбассразрезуглем». Год назад газета «Коммерсантъ» сообщала о переговорах по продаже этого оператора «Трансойлу» Геннадия Тимченко. Однако эта информация не подтвердилась — оператор так и остался у УГМК. «У Бокарева должно быть какое-то видение по поводу своих железнодорожных активов, в противном случае возможен конфликт интересов», — заметил источник в одном из операторов-конкурентов. Грузы УГМК возит «Уголь-транс», но их может обслуживать и «Модум-Транс», которому необходимо загружать свой парк вагонов, указывает он.

Крупные грузовладельцы, такие как Магнитогорский металлургический комбинат, «Металлоинвест», «Северсталь» и Evraz, в 2012–2013 годах избавлялись от кэптивных операторов. В основном они руководствовались тем, что собственный оператор не столько помогает снизить издержки, сколько ухудшает управление, заметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Однако в последнее время угольщики предпочитают обеспечить свои потребности в подвижном составе собственным парком. Например, недавно СУЭК приобрела лизинговую компанию «Нитрохимпром» с парком 16 тыс. вагонов у группы ИСТ Александра Несиса примерно за $500 млн, а угольный холдинг «Коулстар», подконтрольный экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, заявил о планах вложить 51 млрд руб. в создание собственного железнодорожного оператора для бесперебойной отгрузки угля с Бейского месторождения в Хакасии. Оператор масштаба «Модум-Транса» может, например, эффективнее договариваться о скидках на перевозку с РЖД, заключает Худалов.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Андрей Бокарев , Артем Чайка
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