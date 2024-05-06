МЧС: в Смоленске на территории кирпичного завода произошел пожар на 2 тыс. кв. м

В Смоленске произошел крупный пожар на кирпичном заводе

В Смоленске произошел пожар на территории кирпичного завода, передает МЧС. Его локализовали на площади 2 тыс. кв. м.

«Предварительно, возгорание произошло в цехе по производству кирпича на территории завода», — говорится в сообщении.

В результате частично обрушилась кровля. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники, уточнили в МЧС.

24 апреля на топливно-энергетических объектах Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников возникли пожары. Пострадавших и жертв не было.

20 апреля украинские беспилотники попытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. В результате падения обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами и произошел пожар на одном из объектов в Кардымовском районе.