Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса

Структура миллиардера Александра Несиса вернула 15,5 тыс. арендованных вагонов ГТЛК. Теперь их получит «Модум-Транс» Артема Чайки, что позволит компании стать крупнейшим оператором полувагонов с увеличенной грузоподъемностью

Почему Несис отказывается от вагонов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля, который входит в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.

Теперь эти вагоны будут переданы компании «Модум-Транс» (бывшая «УВЗ-Логистик», основные совладельцы — сын генпрокурора Юрия Чайки Артем и сын первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова Дмитрий). Об этом РБК рассказали два источника — в профильном ведомстве и одном из железнодорожных операторов.

«Восток1520» подписала с ГТЛК четыре договора на аренду в общей сложности 15,5 тыс. полувагонов в 2016 и 2017 годах, срок окончания аренды — 2032 год. Все контракты были разорваны 1 октября 2019 года «по соглашению сторон», следует из данных СПАРК. После расторжения этих контрактов у «Восток1520» останется 3,2 тыс. полувагонов. Теперь бизнес-модель компании придется полностью менять, сказал РБК близкий к ней источник.

Несис решил постепенно выходить из железнодорожного бизнеса на «пике рынка», переуступив вагоны «Модум-Трансу», сказал РБК собеседник среди грузоотправителей. Помимо «Восток1520» вагоны (около 9,5 тыс.) ГТЛК возвращает и другая компания, связанная со структурами Несиса, — «ВМ-Транс», сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров (структура Несиса претендовала на «ВМ-Транс», но о завершении сделки не сообщалось). Все 25 тыс. полувагонов с повышенной грузоподъемностью передаются в лизинг «Модум-Трансу», добавил он.