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Бизнес ,  
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Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса
Структура миллиардера Александра Несиса вернула 15,5 тыс. арендованных вагонов ГТЛК. Теперь их получит «Модум-Транс» Артема Чайки, что позволит компании стать крупнейшим оператором полувагонов с увеличенной грузоподъемностью

Почему Несис отказывается от вагонов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля, который входит в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.

Теперь эти вагоны будут переданы компании «Модум-Транс» (бывшая «УВЗ-Логистик», основные совладельцы — сын генпрокурора Юрия Чайки Артем и сын первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова Дмитрий). Об этом РБК рассказали два источника — в профильном ведомстве и одном из железнодорожных операторов.

«Восток1520» подписала с ГТЛК четыре договора на аренду в общей сложности 15,5 тыс. полувагонов в 2016 и 2017 годах, срок окончания аренды — 2032 год. Все контракты были разорваны 1 октября 2019 года «по соглашению сторон», следует из данных СПАРК. После расторжения этих контрактов у «Восток1520» останется 3,2 тыс. полувагонов. Теперь бизнес-модель компании придется полностью менять, сказал РБК близкий к ней источник.

Несис решил постепенно выходить из железнодорожного бизнеса на «пике рынка», переуступив вагоны «Модум-Трансу», сказал РБК собеседник среди грузоотправителей. Помимо «Восток1520» вагоны (около 9,5 тыс.) ГТЛК возвращает и другая компания, связанная со структурами Несиса, — «ВМ-Транс», сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров (структура Несиса претендовала на «ВМ-Транс», но о завершении сделки не сообщалось). Все 25 тыс. полувагонов с повышенной грузоподъемностью передаются в лизинг «Модум-Трансу», добавил он.

По словам Бурмистрова, после завершения этих сделок «Модум-Транс» станет крупнейшим оператором парка полувагонов с увеличенной грузоподъемностью с парком более 41,5 тыс единиц. Это больше, чем у нынешнего лидера рынка — угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко, у которой сейчас в управлении более 35 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью. За счет повышенной грузоподъемности, специальной тарифной схеме по порожнему пробегу и меньших расходов на ремонт, перевозка в таких вагонах обходится грузоотправителям дешевле.

Сейчас, по данным СПАРК, у «Модум-Транса» есть уже несколько контрактов на лизинг свыше 7,5 тыс. вагонов ГТЛК. Среди клиентов переводчика — угольные компании «Мечел», «Еврохим», «Сибантрацит», а также «Уралхим».

В пресс-службах группы ИСТ и «Восток1520» отказались от комментариев РБК. РБК направил запросы в «ВМ-Транс», «Модум-Транс», ГТЛК и ФАС.

Как ФАС повлияла на планы Несиса и ГТЛК

В 2018 году ГТЛК собиралась выкупить у группы ИСТ за 70 млрд руб. Первую тяжеловесную компанию (ПТК), через которую она контролирует «Восток1520», а также компанию Brunswick Rail Ильи Беляева, чтобы создать на их базе собственного железнодорожного оператора. Однако против сделок выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на его письмо министру Евгению Дитриху. В пресс-службе ведомства поясняли РБК, что поглотив частных операторов, ГТЛК может достичь «доминирующего положения» на рынке, что негативно скажется на конкуренции.

В апреле 2019 года СУЭК купила другой ключевой активов ПТК — лизинговую компанию «Нитрохимпром» с парком в 16 тыс. вагонов повышенной грузоподъемностью. После этого ГТЛК отказалась от идеи покупки ПТК, решив сосредоточиться на традиционном лизинговом бизнесе.

После того, как ИСТ не удалось целиком продать активы Первой тяжеловесной компании (а только часть — в пользу СУЭК), досрочное расторжение контрактов на аренду с ГТЛК — это взаимовыгодная ситуация, считает Бурмистров. Сейчас инвестиции в железнодорожное направление, вероятнее всего, уступают по параметрам доходности и риска другим направлениям, например в горно-металлургической отрасли, где работает «Полиметалл», доля в котором принадлежит группе, указывает он. ГТЛК же, расторгнув контракты с «Восток1520» и «ВМ Транс», смогла обеспечить передачу парка без простоев новому надежному клиенту — «Модум-Транс», добавил Бурмистров.

Вагонный бизнес

В декабре 2018 года группа ИСТ вышла из Объединенной вагоностроительной компании, которую создала в 2015 году. Крупнейшим совладельцем ОВК стал банк «Открытие», еще 9,3% у концерна «Уралвагонзавод», входящего в госкорпорацию «Ростех». В мае Первая тяжеловесная компания вновь увеличила долю в капитале Объединенной вагонной компании, но до 14,83%.

Автор: Мария Кокорева
Теги: ИСТ, вагоны
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