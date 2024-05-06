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NBC News сообщил о задержании в России американского военнослужащего

NBC News: в России задержали американского военнослужащего
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В России в выходные был задержан американский военнослужащий, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным телеканала, американец приехал в Россию из Южной Кореи в личных целях. Его обвиняют в краже.

CNN со ссылкой на двух американских чиновников уточняет, что старший сержант был задержан 2 мая, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.  Посольство США сообщило семье задержанного о случившемся и добивается доступа консула к нему, передает CNN.

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