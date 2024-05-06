 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию»

Си Цзиньпин: Китай как член Совбеза ООН призывает к олимпийскому перемирию
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. С идеей всеобщего перемирия на этот период ранее выступал Макрон
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Mohammed Badra / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к всеобщему «олимпийскому перемирию». Свою позицию лидер Китая озвучил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

«Как страна — член Совета Безопасности ООН Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — сказал Си Цзиньпин (цитата по «РИА Новости»).

Макрон поблагодарил китайского председателя за поддержку идеи перемирия. «Мы вместе верим, что олимпийское перемирие на всех театрах военных действий может стать возможностью работать над долгосрочным урегулированием в полном соответствии с международным правом», — сказал он.

Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Украиной на период Олимпиады
Политика
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции.

Объявлять перемирие на Олимпиаду было принято еще в Древней Греции, традиция зародилась в XVIII в.в. до н.э., ее называли «экехерия».

Генассамблея ООН поддержала идею перемирия во всем мире во время ближайших Олимпийских игр. За проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против голосов не было.

Макрон впервые заявил о планах добиться «олимпийского перемирия» в марте. Тогда он говорил лишь о прекращении огня на Украине. В апреле французский президент сообщил, что также работает над достижением перемирия в секторе Газа.

Российские власти пока не согласились, но и не отклонили эту идею. Президент Владимир Путин пообещал «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы «перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
София Земляных
Китай Олимпийские игры перемирие прекращение огня Эмманюэль Макрон Франция Париж
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине
Политика
Захарова оценила предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады
Политика
Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Украиной на период Олимпиады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию» Политика, 22:13
NBC News сообщил о задержании в России американского военнослужащего Общество, 22:08
Госдеп США заявил о признании Путина президентом России Политика, 22:04
Германия заявила о готовности выставить 35 тыс. солдат ради союзников Политика, 21:54
Ушаков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москве Политика, 21:43
«Вест Хэм» после 0:5 от «Челси» сообщил об уходе главного тренера Спорт, 21:40
Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием Политика, 21:34
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
СБУ задержала силовика из охраны Зеленского по подозрению в госизмене Политика, 21:26
МИД Казахстана отозвал дипломата из ОАЭ после заявления его жены Политика, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:13
Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов Бизнес, 20:53
«Реал Сосьедад» заявил, что не будет отдавать Захаряна в аренду Спорт, 20:45
Акции «М.Видео» упали почти на 11% после новости о возможной допэмиссии Инвестиции, 20:44
ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа Политика, 20:32