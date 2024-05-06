Германия заявила о готовности выставить 35 тыс. солдат ради союзников

Германия на фоне конфликта на Украине готова защищать «каждый квадратный сантиметр территории НАТО», включая прибалтийских союзников, заявил Шольц. Для поддержки партнеров по альянсу ФРГ готова выставит 35 тыс. военных

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Бундесвер ориентирован на оборону Северо-Восточной и Центральной Европы и готов оперативно развернуть свои силы ради поддержки союзников, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву.

«Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил канцлер.

Шольц напомнил, что Германия уже взяла на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году — и Латвии. Бундесвер также разместит в Литве бригаду.

Канцлер подчеркнул, что Берлин готов защищать «каждый квадратный сантиметр территории НАТО», передает пресс-служба правительства Германии. «Нападение на вас было бы также нападением на нас! Этого не должно случиться», — обратился Шольц к литовским журналистам.

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