Германия заявила о готовности выставить 35 тыс. солдат ради союзников
Бундесвер ориентирован на оборону Северо-Восточной и Центральной Европы и готов оперативно развернуть свои силы ради поддержки союзников, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву.
«Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил канцлер.
Шольц напомнил, что Германия уже взяла на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году — и Латвии. Бундесвер также разместит в Литве бригаду.
Канцлер подчеркнул, что Берлин готов защищать «каждый квадратный сантиметр территории НАТО», передает пресс-служба правительства Германии. «Нападение на вас было бы также нападением на нас! Этого не должно случиться», — обратился Шольц к литовским журналистам.
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