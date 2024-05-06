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Политика ,  
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Шольц заявил о консенсусе по передаче Украине доходов от активов России

Шольц: в ЕС есть консенсус по поводу использования 90% доходов от активов России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ЕС пришли к консенсусу по поводу использования около 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины.

«Кстати, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. Мы также пришли там к соглашению, которое сейчас финализируется, о том, что мы также хотим использовать около 90% этих средств для оборонных целей обороны Украины», — сказал он.

После начала военных действий на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.

На прошлой неделе в ЕС не исключили, что могут направить Украине первые доходы от заблокированных российских активов до конца года.

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