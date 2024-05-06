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Военная операция на Украине ,  
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RT сообщил о подготовке удара ВСУ в день инаугурации Путина

RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с помощью беспилотников и дальнобойных ракет, сообщил RT со ссылкой на источник. В этот день состоится инаугурация Владимира Путина
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Телеканал RT со ссылкой на анонимный источник сообщает, что ВСУ готовят массированный удар по территории России с 06:00 7 мая. По данным телеканала, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет.

В этот день, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. Это будет пятая церемония вступления в должность для действующего президента России.

«Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели», — говорится в сообщении телеканала. Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины, отметил RT.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

10 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления, для которого нужна военная помощь от США. В то же время в марте Зеленский заявлял, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии, ожидаемому в ближайшие месяцы.

The New York Times писала, что в лучшем случае украинские военные «используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году».

О провале украинского контрнаступления и перехвате инициативы неоднократно заявляли и российские власти. Президент России Владимир Путин отмечал, что, если политика нынешних властей Украины продолжится, ее государственности может быть нанесен сокрушительный удар. По данным российского Минобороны, только за прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения.

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Теги
инаугурация Владимир Путин ВСУ беспилотники ракеты

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12+

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