Выигравший первый за 43 года трофей «Вест Хэма» Дэвид Мойес покинет клуб

«Вест Хэм» после 0:5 от «Челси» сообщил об уходе главного тренера

«Вест Хэм» решил не продлевать контракт с Дэвидом Мойесом, который выиграл первый крупный трофей клуба за 43 года. Команда из последних десяти матчей выиграла только один

Дэвид Мойес (Фото: David Klein / Reuters)

«Вест Хэм» сообщил, что главный тренер Дэвид Мойес покинет клуб по окончании сезона, с ним не будут продлевать контракт.

Мойес проработал в команде 4,5 года и привел ее к первому с 1965 года еврокубку и первому с 1980-го крупному трофею — победе в Лиге конференций в прошлом году.

Также команда под его руководством дважды попадала в семерку лучших в АПЛ и доходила до полуфинала Лиги Европы.

Накануне «Вест Хэм» со счетом 0:5 проиграл «Челси» в 36-м туре, пропустив 70-й гол в турнире, — это худший результат для команды под управлением Мойеса.

Из последних десяти матчей во всех турнирах «Вест Хэм» выиграл только один.

«Вест Хэм» идет на девятом месте за два тура до конца и уже не сможет побороться за место в еврокубках в следующем сезоне.

Мойеса на посту, скорее всего, сменит бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги, пишет Би-би-си.