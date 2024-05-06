 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Спорт ,  
0 

«Вест Хэм» после 0:5 от «Челси» сообщил об уходе главного тренера

Выигравший первый за 43 года трофей «Вест Хэма» Дэвид Мойес покинет клуб
«Вест Хэм» решил не продлевать контракт с Дэвидом Мойесом, который выиграл первый крупный трофей клуба за 43 года. Команда из последних десяти матчей выиграла только один
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес (Фото: David Klein / Reuters)

«Вест Хэм» сообщил, что главный тренер Дэвид Мойес покинет клуб по окончании сезона, с ним не будут продлевать контракт.

Мойес проработал в команде 4,5 года и привел ее к первому с 1965 года еврокубку и первому с 1980-го крупному трофею — победе в Лиге конференций в прошлом году.

Также команда под его руководством дважды попадала в семерку лучших в АПЛ и доходила до полуфинала Лиги Европы.

Накануне «Вест Хэм» со счетом 0:5 проиграл «Челси» в 36-м туре, пропустив 70-й гол в турнире, — это худший результат для команды под управлением Мойеса.

«Челси» со счетом 5:0 победил «Вест Хэм»
Спорт
Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Из последних десяти матчей во всех турнирах «Вест Хэм» выиграл только один.

«Вест Хэм» идет на девятом месте за два тура до конца и уже не сможет побороться за место в еврокубках в следующем сезоне.

Мойеса на посту, скорее всего, сменит бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги, пишет Би-би-си.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Дэвид Мойес Вест Хэм

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Клуб АПЛ второй раз в сезоне лишили очков за финансовые нарушения
Спорт
Клуб АПЛ попал в зону вылета после снятия очков за финансовые нарушения
Спорт
МЮ пропустил с пенальти в концовке и упустил победу над аутсайдером АПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию» Политика, 22:13
NBC News сообщил о задержании в России американского военнослужащего Общество, 22:08
Госдеп США заявил о признании Путина президентом России Политика, 22:04
Германия заявила о готовности выставить 35 тыс. солдат ради союзников Политика, 21:54
Ушаков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москве Политика, 21:43
«Вест Хэм» после 0:5 от «Челси» сообщил об уходе главного тренера Спорт, 21:40
Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием Политика, 21:34
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
СБУ задержала силовика из охраны Зеленского по подозрению в госизмене Политика, 21:26
МИД Казахстана отозвал дипломата из ОАЭ после заявления его жены Политика, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:13
Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов Бизнес, 20:53
«Реал Сосьедад» заявил, что не будет отдавать Захаряна в аренду Спорт, 20:45
Акции «М.Видео» упали почти на 11% после новости о возможной допэмиссии Инвестиции, 20:44
ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа Политика, 20:32