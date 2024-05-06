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Военная операция на Украине ,  
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СБУ задержала силовика из охраны Зеленского по подозрению в госизмене

«Страна»: главу департамента Госохраны Украины заподозрили в госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Главу одного из департаментов Управления государственной охраны Украины подозревают в передаче иностранным спецслужбам данных о высших должностных лицах, в том числе президенте
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Служба безопасности Украины задержала по подозрению в госизмене высокопоставленного сотрудника Управления государственной охраны (УГО), которое отвечает за безопасность высших должностных лиц страны, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники.

Речь идет об Андрее Гуке, который возглавляет один из департаментов УГО. Ему вменяют сбор секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о президенте, и передачу ее иностранным спецслужбам. Вместе с Гуком задержали его предполагаемого пособника, еще одного сотрудника Госохраны.

«Страна» называет Гука «человеком» Сергея Рудя, который возглавляет УГО с октября 2019 года. По данным издания, они вместе учились в пограничной академии, Рудь рассматривал назначение Гука своим заместителем.

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Фото:SBUkr / Telegram

В середине апреля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замначальника УГО Тараса Гребенникова. На эту должность он был назначен вскоре после того, как ведомство возглавил Рудь.

УГО отвечает за охрану органов государственной власти и высших должностных лиц. Оно не входит в СБУ или МВД Украины и подчиняется непосредственно главе государства.

В феврале The Guardian писала, что СБУ завела 8,1 тыс. уголовных дел, «связанных с сотрудничеством и пособничеством» России. Государственное бюро расследований Украины со своей стороны сообщило, что с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года открыло 1645 уголовных производств по статье о госизмене. По ст. 111 грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина госизмена спецслужбы СБУ Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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12+

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