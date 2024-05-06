 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 803-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:38

Вячеслав Гладков сообщил о повторной атаке украинского дрона-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Он доставлен в Центральную районную больницу.

11:20

Дмитрий Медведев написал в своем Telegram, что подготовка Минобороны к учениям по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия связана с «хором безответственных негодяев из числа западной политической элиты», призывающих отправить свои войска на Украину. «Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», - написал Медведев.

11:15

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.

11:09

Число погибших в результате атаки на автомобили в Белгородской области выросло до семи.

10:31

Минэнерго Украины сообщило, что в результате удара по энергетическому объекту в Сумской области без света остались 400 тыс. человек. Электроэнергия по-прежнему отсутствует в 91 населенному пункте.

10:21

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью.

10:16

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что село Очеретино, о занятии которого сообщило накануне Минобороны, серьезно разрушено в результате боевых действий. По его словам, степень повреждений будет оцениваться после отдаления линии соприкосновения от села. Пушилин также рассказал, что в Очеретино до сих пор находятся гражданские лица. Сейчас речь идет об их эвакуации в пункты временного размещения.

10:14

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на автомобили ГК «Агро-Белогорье» погибли шестеро сотрудников свинокомплекса, более 30 человек пострадали.

Вчера 17:41

Папу римского Франциска пригласили на мирную конференцию по Украине в Швейцарии.

«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции», — сказала президент Швейцарии Виола Амхерд.

Россия на мероприятие не пригласили, президент Путин сравнивал конференцию с паноптикумом.

Вчера 16:54

ВСУ обстреляли село Старый Хутор и атаковали при помощи дрона город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

В селе осколками снарядов повреждены четыре частных жилых домовладения (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы).

В Шебекино украинский дрон упал и взорвался, выбиты окна в частном доме и хозяйственной постройке.

Вчера 16:37

В Полтаве прогремели взрывы, сообщают «Суспільне» и «Страна».

Вчера 16:33

По Славянской теплоэлектростанции, расположенной под одноименным городом в подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли два удара, сообщил глава городской администрации Николаевки, где расположена ТЭС, Владимир Проскурин телеканалу «Суспiльне».

По его словам, на территории повреждены несколько объектов, данных о пострадавших нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вчера 16:16

Чехия официально отозвала из России своего посла Витезлава Пивоньку. Он уехал из Москвы после начала военной операции на Украине и, по данным Lidovsky.cz, с тех пор живет в Праге.

Вчера 15:32

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 14:59

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 14:25

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Вчера 13:26

Поселок Очеретино расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км. В нем находится узловая железнодорожная станция Очеретино на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.

В 2021 году в Очеретино жили около 3,4 тыс. человек. К началу мая 2024-го там, по данным украинских властей, оставались 198 человек.

Вчера 13:04

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщили в Минобороны.

Вчера 12:12

Белоруссия надеется, что май «подарит мир нашему братскому народу», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко также пояснил, почему выбрал для посещения на Пасху храм, расположенный неподалеку от реки Днепр. По его словам, эта река издавна объединяла три братских славянских народа — белорусов, русских и украинцев.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — добавил Лукашенко.

Вчера 11:30

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на всех театрах военных действий, в том числе на Украине.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения». При этом в Кремле отмечали, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы «перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное»

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Гладков сообщил о новой атаке дрона на автомобиль в Белгородской области Политика, 11:40
Вяльбе сообщила о готовности пойти за Путина в партизаны Спорт, 11:40
Токены связанных с ИИ проектов обогнали биткоин по темпам роста Крипто, 11:35
В Дептрансе сообщили о перекрытии улиц 9 мая в Москве Общество, 11:34
Владелец сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади получил 3 года Общество, 11:24
Осужденного за педофилию режиссера «Ералаша» освободили из-за медали Политика, 11:17
Пашинян не посетит инаугурацию Путина Политика, 11:17
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Андрей Рублев отправился в больницу после победы на «Мастерсе» Спорт, 11:12
Polymetal выкупил еще 1,76% своих акций в рамках обмена Инвестиции, 11:10
Ракова назвала самые популярные вузы у выпускников предпрофклассов Город, 11:06
Как открыть бизнес по франшизе: пошаговая инструкция РБК Франшизы, 11:00
До семи выросло число погибших от удара БПЛА в Белгородской области Политика, 10:58
В Белоруссии задержали завербованных Украиной студентов Политика, 10:52
Форма и содержание: как создать франшизу из работающего бизнеса РБК Франшизы, 10:51