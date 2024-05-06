Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 803-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Вячеслав Гладков сообщил о повторной атаке украинского дрона-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Он доставлен в Центральную районную больницу.
Дмитрий Медведев написал в своем Telegram, что подготовка Минобороны к учениям по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия связана с «хором безответственных негодяев из числа западной политической элиты», призывающих отправить свои войска на Украину. «Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», - написал Медведев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.
Число погибших в результате атаки на автомобили в Белгородской области выросло до семи.
Минэнерго Украины сообщило, что в результате удара по энергетическому объекту в Сумской области без света остались 400 тыс. человек. Электроэнергия по-прежнему отсутствует в 91 населенному пункте.
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что село Очеретино, о занятии которого сообщило накануне Минобороны, серьезно разрушено в результате боевых действий. По его словам, степень повреждений будет оцениваться после отдаления линии соприкосновения от села. Пушилин также рассказал, что в Очеретино до сих пор находятся гражданские лица. Сейчас речь идет об их эвакуации в пункты временного размещения.
Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на автомобили ГК «Агро-Белогорье» погибли шестеро сотрудников свинокомплекса, более 30 человек пострадали.
Папу римского Франциска пригласили на мирную конференцию по Украине в Швейцарии.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции», — сказала президент Швейцарии Виола Амхерд.
Россия на мероприятие не пригласили, президент Путин сравнивал конференцию с паноптикумом.
ВСУ обстреляли село Старый Хутор и атаковали при помощи дрона город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
В селе осколками снарядов повреждены четыре частных жилых домовладения (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы).
В Шебекино украинский дрон упал и взорвался, выбиты окна в частном доме и хозяйственной постройке.
В Полтаве прогремели взрывы, сообщают «Суспільне» и «Страна».
По Славянской теплоэлектростанции, расположенной под одноименным городом в подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли два удара, сообщил глава городской администрации Николаевки, где расположена ТЭС, Владимир Проскурин телеканалу «Суспiльне».
По его словам, на территории повреждены несколько объектов, данных о пострадавших нет.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Чехия официально отозвала из России своего посла Витезлава Пивоньку. Он уехал из Москвы после начала военной операции на Украине и, по данным Lidovsky.cz, с тех пор живет в Праге.
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Поселок Очеретино расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км. В нем находится узловая железнодорожная станция Очеретино на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.
В 2021 году в Очеретино жили около 3,4 тыс. человек. К началу мая 2024-го там, по данным украинских властей, оставались 198 человек.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщили в Минобороны.
Белоруссия надеется, что май «подарит мир нашему братскому народу», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко также пояснил, почему выбрал для посещения на Пасху храм, расположенный неподалеку от реки Днепр. По его словам, эта река издавна объединяла три братских славянских народа — белорусов, русских и украинцев.
«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — добавил Лукашенко.
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на всех театрах военных действий, в том числе на Украине.
Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения». При этом в Кремле отмечали, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы «перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное»