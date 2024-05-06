По Славянской теплоэлектростанции, расположенной под одноименным городом в подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли два удара, сообщил глава городской администрации Николаевки, где расположена ТЭС, Владимир Проскурин телеканалу «Суспiльне».

По его словам, на территории повреждены несколько объектов, данных о пострадавших нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.