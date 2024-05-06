Ушаков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москве

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Парад Победы в Москве посетят лидеры и представители дружественных стран, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана», — рассказал Ушаков. Также приглашены были президент Кубы Мигель Диас-Канель, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Кроме того, приглашения направили руководителям структур Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства России и Белоруссии, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Россия также пригласила на парад глав дипмиссий и военных атташе дружественных государств.

Ушаков рассказал, что приглашенные гости примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого в Кремле пройдет прием для глав делегаций от имени российского президента Владимира Путина.

Помощник президента уточнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «не сможет присутствовать» на мероприятии. При этом у армянского премьера запланирована встреча с Путиным за день до парада, 8 мая.

Кроме того, на параде не будет азербайджанского президента Ильхама Алиева. Ушаков пояснил, что в Азербайджане в это время проводятся торжественные мероприятия в память о Гейдаре Алиеве — отце Ильхама Алиева, третьем азербайджанском президенте.

Парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 9 Мая. В мероприятии примут участие более 9 тыс. человек, включая участников военной операции. Задействованы будут более 70 единиц военной техники и авиация.

5 мая в Москве состоялась генеральная репетиция парада.