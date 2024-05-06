Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов

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Предприниматели из Оренбургской и Белгородской областей могут получить отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов. Проекты соответствующих постановлений, разработанные Минфином, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Оренбургские предприниматели, пострадавшие от паводка, могут получить отсрочку на год. Меры распространяются на тех, чей доход упал за период действия ЧС более чем на 30%.

Отсрочка распространяется на налоги, платежи и страховые взносы, срок уплаты которых наступил с 1 апреля этого года.

Белгородским предпринимателям, пострадавшим от обстрелов и атак ВСУ, также предлагается предоставить отсрочку на 12 месяцев. Она будет действовать на налоги, платежи и взносы со сроком уплаты с 1 января 2024 года.

В Минфине объяснили, что правительства регионов должны направить в территориальные налоговый орган и орган страховщика перечни предпринимателей, на которых будут распространяться меры поддержки.

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками, наиболее масштабные наводнения произошли в Оренбургской области. 4 апреля там объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер.

К маю обстановка в регионе стабилизировалась. Губернатор Денис Паслер пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим от паводка.