 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Военная операция на Украине ,  
0 

Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов

Оренбургским и белгородским предпринимателям предложили дать отсрочку по налогам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Предприниматели из Оренбургской и Белгородской областей могут получить отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов. Проекты соответствующих постановлений, разработанные Минфином, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Оренбургские предприниматели, пострадавшие от паводка, могут получить отсрочку на год. Меры распространяются на тех, чей доход упал за период действия ЧС более чем на 30%.

Отсрочка распространяется на налоги, платежи и страховые взносы, срок уплаты которых наступил с 1 апреля этого года.

Белгородским предпринимателям, пострадавшим от обстрелов и атак ВСУ, также предлагается предоставить отсрочку на 12 месяцев. Она будет действовать на налоги, платежи и взносы со сроком уплаты с 1 января 2024 года.

В Минфине объяснили, что правительства регионов должны направить в территориальные налоговый орган и орган страховщика перечни предпринимателей, на которых будут распространяться меры поддержки.

Глава Оренбургской области пообещал выплаты всем пострадавшим от паводка
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками, наиболее масштабные наводнения произошли в Оренбургской области. 4 апреля там объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер.

К маю обстановка в регионе стабилизировалась. Губернатор Денис Паслер пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим от паводка.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Белгородская область Оренбургская область наводнение паводок обстрелы налоги отсрочка

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Глава Оренбургской области пообещал выплаты всем пострадавшим от паводка
Политика
Число пострадавших при атаке дронов в Белгородской области выросло до 40
Политика
Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области решили снести после паводка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию» Политика, 22:13
NBC News сообщил о задержании в России американского военнослужащего Общество, 22:08
Госдеп США заявил о признании Путина президентом России Политика, 22:04
Германия заявила о готовности выставить 35 тыс. солдат ради союзников Политика, 21:54
Ушаков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москве Политика, 21:43
«Вест Хэм» после 0:5 от «Челси» сообщил об уходе главного тренера Спорт, 21:40
Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием Политика, 21:34
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
СБУ задержала силовика из охраны Зеленского по подозрению в госизмене Политика, 21:26
МИД Казахстана отозвал дипломата из ОАЭ после заявления его жены Политика, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:13
Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов Бизнес, 20:53
«Реал Сосьедад» заявил, что не будет отдавать Захаряна в аренду Спорт, 20:45
Акции «М.Видео» упали почти на 11% после новости о возможной допэмиссии Инвестиции, 20:44
ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа Политика, 20:32