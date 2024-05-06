ЦСКА упустил победу над «Рубином» на 92-й минуте, продлив безвыигрышную серию

ЦСКА упустил победу над «Рубином» на 92-й минуте

Игра завершилась со счетом 2:2. «Рубин» от поражения спас Мирлинд Даку в компенсированное время

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 27-м туре РПЛ, продлив серию без побед до пяти матчей.

Матч в Москве завершился со счетом 2:2. У армейцев забили Аббосбек Файзуллаев (45+1) и Федор Чалов (74), который ударил по мячу головой в падении.

У «Рубина» отличились Илья Рожков (42), для которого этот гол стал дебютным в РПЛ, и Мирлинд Даку (92). Еще один мяч казанцев на 86-й минуте не засчитали за игру рукой.

ЦСКА не смог прервать безвыигрышную серию в турнире и с 39 очками занимает восьмое место.

У «Рубина» 38 очков и девятое место.

Рожков в возрасте 19 лет и 38 дней стал самым молодым россиянином, забивавшим за «Рубин» в РПЛ, — он на 16 дней превзошел достижение Артура Сагитова в 2019 году.

ЦСКА повторил рекорд РПЛ по голам головой за сезон (13), ранее столько забивал лишь «Ростов» в сезоне 2011/12, отмечает Opta Sports.

В следующем туре ЦСКА 11 мая сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Рубин» в тот же день примет «Ростов».