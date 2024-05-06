МИД Казахстана отозвал дипломата из ОАЭ после заявления жены о насилии

МИД Казахстана отозвал дипломата из ОАЭ после заявления его жены

Здание МИД Казахстана в Астане (Фото: Болат Шайхинов / Sputnik / РИА Новости)

МИД Казахстана отозвал советника посольства страны в ОАЭ Сакена Мамаша после того, как его жена рассказала о насилии над ней, сообщает ORDA.

«Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан. Теперь его делом будут заниматься правоохранительные органы», — заявили в ведомстве.

Ранее в тот же день, 6 мая, казахстанский фонд защиты прав жертв насилия «#НеМолчи.kz» опубликовал сообщение от жены дипломата Карины Мамаш.

«Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие», — написала женщина.

«#НеМолчи.kz» также прикрепил снимки от Карины Мамаш, на которых запечатлены последствия побоев. Кроме того, фонд разместил видео, на нем женщина рассказывает, что супруг избил ее и ее сестру.

«Я нахожусь в опасности. Мои дети рядом с ним (Сакеном Мамашем. — РБК) находятся в опасности. <...> Я требую помощи у нашего государства. Помогите мне», — говорит жена советника в видеообращении.

В середине апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал пакет документов, криминализующих домашнее насилие. О том, что нужно ужесточить наказание за это преступление, в республике заговорили на фоне разбирательства в отношении бывшего министра по нацэкономике Куандыка Бишимбаева. Чиновника обвиняют в истязаниях и убийстве с особой жестокостью своей жены Салтанат Нукеновой.