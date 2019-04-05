Крупнейший производитель угля в России купил парк вагонов у Несиса

Крупнейшая угледобывающая компания в России СУЭК Андрея Мельниченко приобрела лизинговую компанию с парком 16 тыс. вагонов у группы ИСТ Александра Несиса. Это позволило ей удвоить парк вагонов, обеспечив перевозки своего угля

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Вагоны для Мельниченко

Крупнейшая угледобывающая компания в России СУЭК Андрея Мельниченко договорилась о покупке одного из ключевых активов Первой тяжеловесной компании, принадлежащей группе ИСТ Александра Несиса и партнеров. Речь идет о лизинговой компании «Нитрохимпром» с парком 16 тыс. вагонов повышенной грузоподъемностью (77 т).

Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с условиями сделки. Директор СУЭК по логистике Денис Илатовский​ подтвердил РБК эту информацию. «СУЭК в ходе сделки М&A получил права лизинга 16 тыс. вагонов производства Тихвинского завода. Это позволяет обеспечить потребности в собственных перевозках», — сказал он.

Представитель Первой тяжеловесной компании подтвердил РБК факт сделки. По его словам, по ее итогам права лизинга на 16 тыс. инновационных вагонов перейдут СУЭК.

Стороны не раскрывают сумму сделки. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов предполагает, что компания перешла СУЭК за обязательство обслуживать долг. Заемные средства, на которые «Нитрохимпром» приобретал вагоны, по данным СПАРК на конец 2017 года, составили 35 млрд руб. (данных за 2018 год пока нет). Еще 3,6 млрд руб. приходится на краткосрочные обязательства компании.